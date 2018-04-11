Мэр на год: гонка за администрацию Кишинева началась

Кто займет пост главы столичной администрации: известны имена пятерых электоральных конкурентов.

Окружной избирательный совет Кишинева зарегистрировал во вторник пятерых кандидатов на пост примара (мэра) столицы, выборы которого пройдут 20 мая. Избранный градоначальник будет выполнять свои обязанности до всеобщих местных выборов, запланированных на лето 2019 года.

Кто претендует на кресло мэра Кишинева?

Пока о своем желании участвовать в выборах выразили лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе, вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну, глава фракции Партии социалистов Ион Чебан, вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от "Партии Шора"), председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк, представитель партии "Наш дом — Молдова" Александр Рошко, экономический аналитик Серджиу Тофилат, гражданская активистка Майя Лагута.

Многие задавались вопросом о том, примет ли участие в избирательной гонке исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду. Чиновница тянула интригу до последнего и сразу после пасхальных выходных объявила, что со среды намерена начать сбор подписей как независимый кандидат.

Демократическая партия не выдвигала своего претендента на пост мэра столицы. Ранее глава ДПМ Владимир Плахотнюк призвал проевропейские силы объединиться и поддержать единого кандидата. Лидер партии "Действие и солидарность" (ПСД) Майя Санду, не обращая на это внимания, объявила о поддержке на выборах кандидатуры Нэстасе.

Кто уже официально может начать кампанию?

Как заявил в комментарии Sputnik секретарь окружного совета Кишинева №1 Виталие Мирон, во вторник зарегистрированы пятеро кандидатов и определены их порядковые номера в избирательном бюллетене. Речь идет о Регине Апостоловой, Валериу Мунтяну, Василии Костюке, Андрее Нэстасе и Александре Рошко.

Кроме того, как отметил собеседник, во вторник окружной избирательный совет принял документы претендента на пост мэра столицы от Партии социалистов Республики Молдова Иона Чебана.

"В течение семи дней мы выскажемся по поводу его регистрации в качестве электорального конкурента. Эту процедуру должны пройти все", — сказал чиновник.

Он отметил, что до 19 апреля желающие принять участие в выборах мэра столицы должны подать перечень необходимых документов.

Повод для смены мэра

Своеобразным толчком, спровоцировавшим проведение внеплановых выборов в Кишиневе, послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в Кишиневе и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет подряд. Его третий срок на посту мэра должен был завершиться в будущем году.