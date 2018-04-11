Молдавские либералы вгрызаются в пригороды: Мунтяну и компании осталось честно признаться — Кишинев их не волнует!

Для них главное — это села, включенные в состав муниципия и де-факто не имеющие к нему отношения.

Кандидат от Либеральной партии Валерий Мунтяну сейчас, наверное, один из самых активных претендентов на должность мэра Кишинева. Впрочем, вся его активность сводится, как правило, к пропагандистским лозунгам и обращениям к румынским национальным чувствам...

Несколько дней назад, 7 апреля, он выпустил видеоролик. На нем либерал держит белые цветы, которые он положил на могилу Николая Костина.

- Это был первый мэр Кишинева, избранный демократическим путем, это был политик-провидец, который направил столицу на путь национального возрождения, включил в состав муниципия села из пригородов, создав таким образом нерушимую стену на пути реваншистских сил от вчерашнего дня и сегодняшнего, - заявил он и сказал, что не даст села вывести из состава муниципия и «поставить таким образом город на колени».

Знаете, я благодарен Мунтяну за честность: либерал очень четко обозначил систему собственных приоритетов — главное для него не столько город, сколько пригороды. Человек открыто к ним, к пригородам, обратился, следуя линии партии, выдвиженец которой Дорин Киртоакэ что в 2015-м, что в 2011 годах проигрывал своим оппонентам в черте города. А это говорит очень о многом.

Не знаю, про какую там демократию разглагольствует Мунтяну... Ну, вот я, например, кишиневец. Коренной. И я выбираю своего мэра — это демократично? Да. А еще выбирают мне мэра, например, жители Ватры, хотя я ни коим образом не влияю на их политическую жизнь и главу их населенного пункта не назначаю. Почему вывести из состава муниципия пригороды — это поставить город на колени? Я вот не понимаю. Это ведь просто означало бы вернуть Кишинев кишиневцам. Но сейчас мы, горожане, по чьей-то прихоти или, вернее, вследствие политического расчета, находимся в прямой зависимости от тех, кто к городу — уж простите — отношения не имеет.

Рано или поздно, господин Мунтяну, села выведут из состава Кишинева, как сократят и количество районов. Это неминуемо. Но удивительно, как либералы вгрызаются в то, что давным-давно себя изжило. И касается это не только политики.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ