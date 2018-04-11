Ион Чебан: Примаром Кишинёва я вижу себя

Кандидат социалистов на новых выборах в муниципии Кишинёв Ион Чебан в должности примара столицы видит себя. Таким образом он ответил на вопрос ведущей передачи „Politica” на телеканале TV8 о том, кого из кандидатов он видит своим соперником во втором туре. По словам кандидата, он должен стать примаром потому, что у его команды имеется чёткое видение развития муниципия Кишинёв, как долгосрочное, так и среднесрочное и краткосрочное, передаёт IPN.

По словам Иона Чебана, для реализации всех пунктов его избирательной программы требуется 4,5 миллиарда леев. Кандидат социалистов считает, что за счёт экономии средств ему удастся получить эти деньги для проектов развития. „Да, есть задачи, которые кажутся на этом этапе нереальными или даже фантастическими, но мы очень чётко должны понимать, что Кишинёв – это агломерация, это город, стремящийся к цифре в один миллион человек, и нужно решать вопросы технологически, концептуально и технически, так, чтобы это соответствовало всем мировым стандартам. Мы обозначаем цели, которые мы хотим видеть впереди себя”, - отметил Ион Чебан. По его словам, если эти цели не будут поставлены, то Кишинёв всегда будет заниматься латанием дыр.

Как заявил Ион Чебан, все предложения, содержащиеся в его избирательной программе, касаются всего населения муниципия Кишинёв. В то же время, хотя он утверждает о готовности быть примаром всех кишинёвцев в случае своей победы, Чебан заявил, что в течение своего мандата он не будет выдавать разрешения на проведение, к примеру, маршей унионистов, поскольку он расценивает их месседж как противоречащий Конституции.