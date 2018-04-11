Участие госучреждений в предвыборной благотворительности дискредитирует их,

Участие некоторых государственных учреждений в благотворительных мероприятиях с предвыборным подтекстом в канун пасхальных праздников является дискредитацией этих учреждений. Такое мнение высказал Валентин Долганюк, член Гражданской платформы „Достоинство и правда”, в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

Кроме того, Валентин Долганюк считает, что за последнее время молдавские граждане лишились ещё одного учреждения – Церкви. „Если Додон и Плахотнюк уже позволили себе войти и в Церковь и наложить на неё свои руки, то тем самым они осквернили Церковь”, - заявил член Гражданской платформы, имея в виду то, что некоторые политики принимали участие в доставке в страну Благодатного огня.

Депутат от Либеральной партии Лилиан Карп считает, что государственные институты в Республике Молдова рухнули. По его словам, на данный момент в руководство учреждений выбирают не профессионалов, туда помещают людей, лояльных режиму. „В этих условиях правила каждого учреждения в отдельности больше не действуют, как это было бы нормально. Государственные учреждения действуют по указке сверху”, - считает депутат, имея в виду и благотворительные акции в канун пасхальных праздников, в которых участвовали некоторые из государственных учреждений.

Пресс-секретарь Либерально-демократической партии Ион Тергуцэ выразил желание, чтобы министр внутренних дел объяснил обществу, за счёт каких средств заместитель начальника Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел Георге Кавкалюк отправился в Иерусалим за Благодатным огнём, какая миссия была на него возложена. „Я хочу видеть, какие средства использовало Министерство внутренних дел для приобретения и пожертвования гражданам некоторых предметов. Мы сейчас обсуждаем не благотворительный фонд, мы сейчас обсуждаем государственное учреждение со строго определёнными полномочиями и строго регламентированным бюджетом. Итак, я хочу видеть, откуда эти учреждения взяли деньги. После этого мы сможем обсудить профессиональное достоинство”, - говорит Ион Тергуцэ.