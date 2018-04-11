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Общество
Детектор лжи отдохнет
11.04.2018

Успешное прохождение теста на детекторе лжи не является обязательным условием для назначения на пост председателя или заместителя председателя Национального органа по неподкупности. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое решение принял во вторник Конституционный суд.

Суд рассмотрел запросу по этому поводу бывшего члена Высшего совета магистратуры Теодора Кырнац. В октябре 2017 г. его кандидатура на пост главы НОН была отклонена, так как он провалил тестирование на полиграфе. КС признал неконституционным положение закона о НОН, согласно которому "победителем объявляется кандидат, получивший наибольшее количество баллов по итогам конкурсных тестов и прошедший тестирование с применением полиграфа". Теперь значение будет иметь только количество баллов за прохождение письменного и устного тестирования.

Однако КС также признал законность использования полиграфа при проведении конкурса на некоторые руководящие должности.

Кырнац сказал на заседании КС, что "информация, полученная в результате прохождения теста, может быть использована против кандидата со злым умыслом, поскольку результаты проверки на полиграфе хранятся еще некоторое время после тестирования".

Он также считает, что результаты тестирования на детекторе лжи не могут быть использованы для отказа в назначении на определенную должность, поскольку социологические исследования показали неэффективность такого метода тестирования, так как результаты в половине случаев - ошибочны.


 
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