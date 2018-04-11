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Додон, Снегур и Лучинский обсудили в лесопарке потери и достижения Молдовы
11.04.2018

Президент Молдовы Игорь Додон провел неформальную встречу с двумя предшественниками на своем государственном посту.

Игорь Додон пригласил Мирчу Снегура и Петра Лучинского в государственную резиденцию в Кодрице для беседы. Там государственные деятели совершили прогулку по дорожкам лесопарка.  

- Три президента, избранные народом. Разные эпохи и политические судьбы. Но это история Молдовы плохая и хорошая, с потерями и положительными результатами. Такая, какая была, - сообщил Игорь Додон

Мирча Снегур возглавлял Молдову в 1990-1997 годах, а Петр Лучинский - с 1997 по 2001 год.


 
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