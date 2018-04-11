Если на общественном ТВ Гагаузии опять власть меняется, значит, скоро выборы

Очень трудно в Гагаузии кому бы то ни было удержаться в выборной должности весь свой срок. Нет, обычно все-таки это удается, но постоянно возникают угрозы всяких там импичментов и неожиданных перевыборов. А какие же новые выборы без предварительного захвата, как завещал бессмертный вождь, телеграфа и так далее по списку.

Телеграф у нас уже не актуален, вместо него – телевидение. А вождь стоит в каждом райцентре, и указывает рукой в сторону революции.

Гагаузские законодатели бывают очень изобретательны, когда они получают конкретное и понятное им задание. Когда их просишь «защищать интересы народа» - это слишком расплывчатое, широко трактуемое задание. Они его «не понимают». Зато когда задание простое: взять к такому-то месяцу общественное телевидение, то нет способов и механизмов остановить разгул их творческой фантазии. Если надо ради смены власти и приоритетов ТВ организовать на ровном месте новые выборы наблюдательного совета, то можно даже новый закон о телевидении сбацать. Как уже бывало. Кажется, ради выполнения задачи они и новую автономию сбацать попробовали бы. Нет никаких пределов фантазии и изворотливости.

А уж какие обоснования заранее готовы! И, главное, все убедительные. Их же самих убедили?

Мне, человеку, не смотрящему передачи гагаузского общественного телевидения, как, впрочем, и почти любого другого ТВ в последнее время, вообще непонятна столь завышенная «ценность» этой структуры для таких несоразмерных потуг по его регулярному захвату. В Комрате студия общественного ТВ – это жерло вулкана. Самое революционное место, где даже отъявленным интриганам не удается удержать под собой кресло на долгий срок. Буквально нет ни одного руководителя в этой структуре, который ушел бы сам, без революционного пинка. Просто черная дыра какая-то, фатальная должность!

Если бы кто-то взялся за нелегкий труд – написать историю GRT – то она получилась бы слишком похожа на историю средневековых государств: постоянные интриги и попытки (чаще успешные) по свержению руководства. И кто бы кого бы ни сменял в этой должности, обвинения с целью свержения всегда выдвигались по сути одни и те же: воровство, некомпетентность, однобокость деятельности, развал коллектива на группировки и так далее.

И не в том суть – оправданы ли эти обвинения! Доказательствами не особо и заморачивались. Важно другое: обвинения впоследствии каждый раз выдвигались снова прежние. Зачем же тогда без конца меняли шило на мыло? Может потому, что то было не моё шило, а это – моё?

Одним словом, извечная суть «конфликта» вокруг GRT – получить «свое» телевидение. А называться оно может как угодно: хоть государственное, хоть общественное, хоть космическое.

Что также очень характерно для комратского общественного ТВ – постоянные судебные тяжбы с уволенными. И очень часто они выигрываются этими неправильно уволенными – с выплатами огромных денежных компенсаций. Из бюджета кампании, конечно. То есть, по сути, из бюджета гагаузской автономии.

Это происходит с такой регулярностью, что уже можно смело при планировании бюджета на следующий год заранее закладывать 5 процентов бюджета на статью «Резервирование средств на будущие выплаты по судебным искам». Примерно как в торговле и в ряде производств: потери от усушки, утруски…

Поводом к написанию данной статьи стало очередное сомнительное во всех смыслах досрочное избрание для гагаузского общественного телевидения наблюдательного совета. Процесс организовало народное собрание. Теперь в Гагаузии сразу два наблюдательных совета для одного телевидения, поскольку предыдущий совет своего роспуска не признает, а решений судов пока еще нет.

Откуда ноги растут у процесса, видно из сообщения официального сайта общественного движения «Новая Гагаузия», аффилированного Демократической партии. Там 6 апреля появилась информация об «избрании руководящих органов в новом составе наблюдательного совета при GRT».

Председателем нового наблюдательного совета стал декан юридического факультета Комратского госуниверситета, координатор «Новой Гагаузии» в селе Томай Игорь Янак.

Секретарем стала Татьяна Митиогло - еще один активист «Новой Гагаузии».

Новый состав НС был избран на заседании народного собрания 30 марта несмотря не протесты некоторых депутатов и увещевания, что всё это - незаконное и весьма сомнительное деяние. Которое непременно будет опротестовано. Ряд депутатов даже покинул зал в знак протеста. Но имеющееся депутатское большинство, сколоченное заранее, это всё не волновало. У них был азарт охотников: дичь загнана и глупо ее выпускать, не пристрелив.

Посмотрим подробнее, в какой обстановке происходило это мутное неоднозначное деяние.

Утверждение состава наблюдательного совета общественной телерадиокомпании GRT состоялось всего лишь 18 голосами депутатов Народного собрания Гагаузии (всего в НСГ 35 депутатских мест). Как было сказано выше, группа депутатов вообще покинула зал в знак протеста, а уходивший Сергей Чимпоеш бросил напоследок историческую фразу: «Бандиты, а не Народное собрание».

Председатель «Комиссии по юридическим вопросам, правам человека, законности, правопорядку, информационной политике и СМИ» Петр Чавдарь заявил, что практически половина депутатов не разделяет желания правящего большинства об изменении состава наблюдательного совета «Телерадио Гагаузии». Именно потому, отметил Чавдарь, они покидают зал заседаний на время рассмотрения этого вопроса.

Убедить своих коллег не голосовать попытался и бывший прокурор Гагаузии, депутат Георгий Лейчу: «Мы ставим в крайне неловкое положение людей, которые будут избраны, но окажется, что они не могут начать работу, поскольку работает прежний состав наблюдательного совета. Я участвовать в голосовании не буду».

Депутат Григорий Дюльгер заявил, что «до сих пор не услышал причины, по которой мы хотим поменять НС».

«Если мы хотим улучшить работу компании, то давайте не людей менять, а именно работу компании. Деятельность компании должна быть прозрачной», - отметил Дюльгер.

А депутат Григорий Узун отметил, что «в захвате данного телевидения участвовать не будет». В свою очередь, Сергей Чимпоеш уверенно заявил, что в случае голосования Народное собрание «погрязнет в судебных тяжбах».

Как было сказано, никакие увещевания не произвели ожидаемого эффекта. Очевидно, эта группа из 18 депутатов не свободна в своих действиях, поэтому убеждать их в чем-либо просто не имеет смысла.

По этой теме уже вполне однозначно выступили и сторонние эксперты. В частности, как попытку Народного собрания подмять по себя общественную компанию GRT прокомментировал утверждение нового состава Наблюдательного совета исполнительный директор ассоциации независимой прессы Молдовы Петру Маковей.

По его словам, действия депутатов НСГ выходят не только за пределы законодательства Гагаузии и Молдовы, но и за рамки «обыкновенной логики».

«Мне очень жаль, что народные избранники Гагаузии теми мерами, которые они предпринимают, все более и более пытаются подмять под себя общественного вещателя. Я понимаю, что есть политический интерес определенных политических групп на местном уровне, и они, конечно же, очень хотели бы, чтобы вещатель своей политикой соответствовал их интересам. Этого не может быть в цивилизованном государстве», - заявил Маковей в интервью телеканалу GRT.

Настоящая статья – не попытка кого-то защитить или кого-то очернить. Это взгляд со стороны человека, который абсолютно «над схваткой». Я никогда там не работал и, надеюсь, никогда не доведется работать в такой обстановке.

Я также не отношусь ни к команде Башкана Гагаузии, ни к ее оппонентам из «Новой Гагаузии». А вся эта возня вокруг GRT уже порядком надоела. Она уже практически не интересна.

Когда перевороты каждые два года – уже не важно: кто прав, кто виноват. Потрясает только беспринципность и управляемость тех сил, которые постоянно устраивают катаклизмы, «землетрясения» вокруг GRT.

И очень жаль народных ожиданий. Когда мы на выборах голосуем за депутатов, то верим, что делаем правильный выбор. Откуда же потом берутся плохие депутаты, если мы выбирали лучших? Выбирали не партийным списком! В Гагаузии в Народное собрание прямые выборы, по персонам!