С директора лицея Orizont Тургая Шена сняты обвинения в причастности к уголовным преступлениям и отменены меры пресечения в его отношении. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщили во вторник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

"В результате проведения ряда следственных действий установлено отсутствие в действиях Тургая Шена Мустафы элементов преступления, что и обусловило принятие такого процессуального решения", - отмечается в сообщении.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", Тургая Шена Мустафу задержала пограничная полиция 31 марта, когда он собирался вылететь в Бухарест по служебным делам. Сотрудники Службы информации и безопасности, а затем следователи Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам допрашивали в течение нескольких часов. Ему присвоили статус подозреваемого по уголовным делам, связанным с финансированием терроризма. В качестве меры пресечения ему была определена подписка о невыезде.

Тогда же Тургай Шен, который является гражданином Турции, подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Молдове. Он считает, что его преследуют власти Турции по политическим мотивам в рамках преследования Феттулахf Гюллена, которого власти Турции обвиняют в организации неудавшегося переворота 2016 года.

По аналогичному делу 29 марта полиция Косово задержала шестерых турецких граждан, преподавателей лицея, входящего в ту же сеть, в которую ранее входил лицей Orizont. Преподаватели были экстрадированы в Турцию. В связи с этим случаем премьер-министр Косово отправил в отставку министра внутренних дел и руководителя спецслужбы.