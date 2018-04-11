Объединение Германии не может быть примером для сторонников унири Молдовы и Румынии – Посол ФРГ

Посол Германии в Румынии Корд Майер-Клодт назвал неуместным сравнение идеи унири Молдовы с Румынией с объединением Германии.

Об этом посол Германии заявил в интервью румынскому изданию Revista 22.

Майер-Клодт отметил, что с пониманием относится к чувствам ряда людей по обе стороны Прута в связи с идеей унири. «В то же время, сравнение с германским объединением не совсем уместно, поскольку оно происходило совершенно в другом историческом и политическом контексте», - заявил посол Германии в Бухаресте, говоря о муссируемой идее воссоединения Румынии и Молдовы.

Немецкий дипломат подчеркнул в этой связи, что в 2016 году, когда Германия председательствовала в ОБСЕ, он являлся Спецпредставителем по приднестровскому урегулированию, и отметил главную задачу урегулирования. «Речь идет нахождении решения этого конфликта в рамках суверенного, территориально целостного государства Республики Молдова, с особым статусом для Приднестровья. Такое укрепление единства молдавского государства предполагает и автономный статус для Гагаузии, а также ряд прав для меньшинств. В этой связи легко представить, какими политическими последствиями грозит униря, особенно принимая во внимание Приднестровье и Гагаузию – причем, в этой ситуации гагаузы будут иметь право на отделение. Кроме того, вся эта напряженность перекинется в ЕС и НАТО», - заявил посол Германии в Румынии.

В этой связи глава дипмиссии Германии считает, что «с политической точки зрения более мудро продолжать официальную линию румынской внешней политики, стратегической задачей которой является всемерная поддержка сближения Республики Молдова с Евросоюзом».

Ранее уже сообщалось, что 27 марта на специальном совместном Торжественном заседании по случаю 100-летия Объединения Бессарабии с Родиной-Матерью высшее руководство Румынии призвало парламент Молдовы принять решение об объединении с Румынией, подобно принятому в 1918 году решению бессарабского Сфатул Цэрий.

В ходе этого заседания, в присутствии председателя парламента Молдовы Андриана Канду, спикер Палаты депутатов Румынии Ливиу Драгня объявил о желании Румынии объединиться с Молдовой. В этой связи Драгня привел в пример Объединение Германии и сослался на положения Хельсинкского Заключительного акта, статья VIII которого, по его мнению, позволяет пересмотреть границы Молдовы и Румынии по германскому образцу.