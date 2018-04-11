За брошенный на улице мусор кишинёвцам грозит крупный штраф

Утро буднего дня. Один из столичных дворов по улице Леха Качинского завален бытовыми отходами.

Местные жители возмущаются, но в полицию никто не обращается.

"Они привыкли с балкона выкидывать сигареты. Я уже сказала, что предупреждаю в последний раз, потом пойду и напишу в участок - пусть штарафуют".

Штраф за складирование мусора в неположенных местах и загрязнение общественной территории достигает 1800 леев. Полномочиями налагать его обладает полиция. С начала года муниципальные правоохранители оштрафовала 974 человека.

"Граждане могут обратиться в ближайший полицейский участок или инспекцию и написать жалобу. Необходимо сделать фотографию, которая подтвердит, например, что сосед не отнес мусор в контейнер. Затем полицейский придет и составит протокол", - сказала пресс-секретарь Кишиневской полиции Наталья Стати.

Правом наказывать нарушителей обладают также органы местной публичной власти и Экологическая инспекция. С начала года экоинспекторы составили протоколы в отношении 99-ти человек, которые выплатили штрафов почти на 100 тысяч леев.

"Это во-первых, уродует пейзаж, во-вторых, негативно отражается на состоянии почвы, поверхностных и подземных водах. Из-за этого вода, в большей части колодцев в Молдове непригодна для питья", - отметил экологический инспектор Максим Брума.

По официальным данным, в Молдове почти две с половиной тысячи несанкционированных свалок. По неофициальным, гораздо больше.