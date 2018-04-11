Президент Игорь Додон обещал содействовать развитию шахмат в Молдове

Президент РМ Игорь Додон, который является и президентом Федерации шахмат, обещал содействовать развитию шахмат в Молдове. Об этом он заявил во вторник на открытии Финала Республиканского турнира по шахматам среди школьных команд «Белая ладья», который проходит в Кишиневе с 10 по 14 апреля.

В финал турнира прошли 10 из 200 команд-участниц зональных соревнований. «Подчеркнул, что буду и в дальнейшем поддерживать развитие шахмат в РМ, в том числе путем организации спортивных мероприятий с участием детей из всех регионов страны», - написал Додон в социальных сетях.

Турнир «Белая ладья» проводится среди команд общеобразовательных учреждений с 1969 г. Изначально соревнования организовывались на всесоюзном уровне (во времена СССР), затем на общероссийском (только в России), а с 2014 г. турниру присвоен статус международного соревнования.