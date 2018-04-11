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Политика
Лидер партии DA Андрей Нэстасе не заработал за два года ни бана
11.04.2018

За последние два года лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе не заработал ни бана. 

По крайней мере так говорится в его декларации о доходах за 2016-2017 годы, которую кандидат в мэры представил в окружной избирательный совет, передает publika.md

- Я подавал декларацию о доходах во время президентской кампании.

- Какой у вас официальный источник дохода? - Поищите в моей декларации, и вы всё узнаете.

Похоже, всё это время Андрей Нэстасе жил за счёт супруги, которая заработала за последние два года почти 64 тысячи евро. Ещё 14 тысяч - пособие на детей, с которыми она проживает в Германии. Известно, что у лидера ДА есть два банковских счёта - один леевый, другой в иностранной валюте. Однако сколько на них денег - неизвестно.

Несмотря на отсутствие доходов, в прошлом году Нэстасе приобрёл десятый по счёту участок земли. Кроме того, он владеет 11 домами. Один из них находится в элитном районе столицы. Трёхэтажный особняк расположен на семи сотках. Его стоимость превышает два миллиона леев. 

В то же время СМИ писали, что подлинная площадь дома составляет почти 450 квадратных метров, а цена достигает семи миллионов леев. И хотя лидер ДА признал, что особняк принадлежит ему, записан он на его мать, которая проживает в Теленештском районе. Пресса также писала, что у Нэстасе есть недвижимость в немецком городе Бад-Хомбург, в 25 километрах от Франкфурта. Там же проживают беглые олигархи Виктор и Виорел Цопа.

Ранее СМИ сообщали, что лидер ДА использовал мать в операциях по отмыванию денег, которые получил от осуждённых олигархов. Он положил на её счёт более пяти миллионов леев, а затем снял эти деньги. В подобных операциях он использовал и тёщу. С её счетов сняли свыше 400 тысяч леев и почти 150 тысяч евро.

"Я построил дом, купил участок. Часть денег положил на счет своей матери. И заметьте: примерно столько же денег я положил и на счет тещи. Видите, я отношусь к ним практически одинаково. Это абсолютно нормально", - сказал лидер ППДП Андрей Нэстасе.

У кандидата в мэры столицы есть также два автомобиля общей стоимостью 45 тысяч евро. Один из них на прошлой неделе попал в аварию на въезде в Бельцы. 

В 90-х годах Андрее Нэстасе работал прокурором. Он вёл дело о мошенничестве в госкомпании "Air Moldova", в котором фигурировал Виктор Цопа. Позже он стал посажёным отцом Нэстасе, а тот - его адвокатом. Клан Цопы фигурирует во многих журналистских расследованиях в качестве выгодополучателя рейдерских захватов в 90-х компании Air Moldova и Banca de Economii.


 
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