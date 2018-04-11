На Украине считают, что Москва вновь подумывает о реализации проекта "Бессарабия"

Москва возвращается к проекту "Бессарабия", планируя расшатывание ситуации в Одесской области Украины и Молдове. Такое мнение высказано в статье, опубликованной на сайте 112.ua, со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ напомнила, что в 2014 г. РФ готовила сценарии по созданию "народных республик" по примеру "ДНР/ЛНР" в ряде украинских областей (в частности Харьковской, Херсонской, Николаевской). При этом ситуацию в Одесской области в ведомстве тогда оценивали "как катастрофическую". По словам главы СБУ Василия Грицака, "Украина была на пороге второго фронта, когда россияне были готовы войти с Приднестровья в Одесскую область под видом "ополчения", передает infotag.md

По оценке силовых ведомств, проект отделения Бессарабии от Украины рассматривался в Кремле как вероятный канал по воссоединению общей границей "ЛНР/ДНР", Крыма и Приднестровья. Захват части Одесской области открыл бы российским войскам в Приднестровье путь к переброске оружия (в частности танков, "Градов", "Ураганов") в Крым. В целом в СБУ убеждены, что проект "Бессарабия" должен был подорвать ситуацию на юге Украины и распространить через Молдову войну и терроризм в Европейский Союз.

После провала плана в 2015 г. в Кремле возникли разборки между двумя кланами, которые занимались этим вопросом. И вот спустя три года, по данным разведки, Москва вновь возвращается к своему замыслу.

"В самопровозглашенной Приднестровской республике вблизи Тирасполя восстановлена взлетно-посадочная полоса на аэродроме, которая способна принимать все типы самолетов. Для нас это тоже намек", - резюмировал глава СБУ.