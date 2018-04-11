Чебан запретит унионистам проводить свои марши в Кишиневе

Об этом председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Я авторизацию не дам. Это антиконституционные действия. Согласно статье 41 Конституции Республики Молдова, любые движения, которые ратуют за ликвидацию государственности, являются антиконституционными. Точка, – сказал он в ответ на соответствующий вопрос ведущей, передает aif.md.

Вместе с тем Ион Чебан отметил, что готов подписать авторизацию на проведение марша в защиту государственности страны, а также любых других шествий, которые не противоречат высшему закону Молдовы.

Отметим, что ранее незаконно назначенная врио примара Сильвия Раду собственной рукой подписала разрешение на проведение марша унионистов в самом сердце молдавской столицы 25 марта. Тогда Ион Чебан заявил, что Сильвия Раду очистила ПВНС для унионистов лучше, чем кто-либо за 20 лет молдавской государственности.

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя, тем временем, назвал Раду латентной унионисткой, приведя доказательства этого. Отпраздновала с размахом унирю в Яссах, разрешила унионистам провести Марш столетия на центральной площади Кишинёва! На днях она назначила лютого униониста, румына Кристиана Габриела Хрицука своим политическим советником, предоставив ему и его команде царский офис в здании мэрии. А ведь Хрицук – бывший госсоветник Траяна Бэсеску, его правая рука по партии! Такого себе даже Киртоакэ не позволял! – отметил он.