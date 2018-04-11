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Экономика
Граждане смогут отправлять жалобы в НАПБ по Вайберу
11.04.2018

Отныне жалобу в Национальное агентство продовольственной безопасности можно подать по Вайберу. Номер - 0676 75 544. 

''Мы сочли целесообразным создать дополнительные рычаги, которые позволят потребителям товаров постоянно находится с нами на связи. Вайбер-канал начинет работу сегодня. Поступающие на него жалобы будут оперативно передаваться в агентство", - сказал гендиректор НАПБ Георгий Габерь.

А вскоре появятся и специальные ящики для подачи жалоб. Их регулярно будут проверять инспекторы агентства. 

''Тут сбоку в специальном кармашке будут находится бланки для подачи жалобы. Потребитель нужно будет лишь заполнить его и опустить в ящик", - сказал глава управления НАПБ Сергей Сырги. 

До конца недели ящики для жалоб установят в торговых центрах. 

Нацагентство продовольственной безопасности напоминает, что бланки для жалоб следует заполнять внимательно, предоставленная информация о нарушении прав должна быть исчерпывающей, а к заявлению необходимо прикрепить кассовый чек и имеющиеся документы, которые подтверждают нарушение. На рассмотрение жалоб закон отводит 30 дней. 

За первые три месяца нынешнего года в Нацагентство продовольственной безопасности было подано более 300 жалоб.


 
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