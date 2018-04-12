Депутат сдаёт в аренду посольству Молдовы свою московскую квартиру и получает российскую пенсию вместе с молдавской

Депутат парламента, почётный председатель Демократической партии Дмитрий Дьяков сдаёт в аренду посольству Молдовы в Российской Федерации свою трёхкомнатную московскую квартиру. Об этом демократ сообщил в декларации о доходах и собственности за 2017 год.

Согласно документу, Дьяков взял с посольства за аренду своей недвижимости в российской столице всего 2 500 евро! Квартиру он якобы получил в наследство в 1986 году. По странному совпадению именно в этому году он устроился на работу в Москве в качестве советника секретариата Центрального Комитета ВЛКСМ, где трудился до 1988 года. Там будущий отец молдавской демократии и получил квартиру. В 1988-1989 годах Дьяков был консультантом отдела внешних связей ЦК КПСС (так на тот момент именовали инструкторов). Частной собственности на квартиры и возможности завещать их в СССР в 80-х годах не было. К тому же вся родня Дьякова на тот момент проживала отнюдь не в столице СССР, а в селе Башкалия.

Что касается доходов в Молдове, то Дьяков сообщил о 183 303 леях зарплаты и 6 000 леях компенсации, полученных за прошлый год в качестве депутата парламента РМ.

Кроме того, в 2017 году он получил 106 472 лея пенсии в Молдове и 150 000 рублей пенсии в России.

Напомним, что речь идет о почетном председателе партии, которая проводит антироссийскую политику и запрещает российское телевещание, именуя его "пропагандой". Напомним также, что, по неоднократно озвученным данным национальной кассы социального страхования, гражданин не может получать пенсию в России и в Молдове одновременно. Видимо, этот запрет действует только применительно к рядовым гастарбайтерам и не действует применительно к депутатам.

Ещё 144 000 лей добавила в семейный бюджет супруга депутата от сдачи в аренду офиса для ДПМ, сообщает новостной портал Gagauz.md.

Помимо квартиры в Москве у Дьякова также есть жилой дом в Молдове площадью 139 кв. метров и кадастровой стоимостью 1 млн. 288 827 лей и земельный участок площадью 0,0423 га. У семьи Дьяковых есть два автомобиля — BMW 730d и Mercedes GLK.

Завершают список имущества, указанного Дмитрием Дьяковым в его декларации, шесть банковских счетов на общую сумму 256 291 лей, 10 021 доллар и 1 568 евро.