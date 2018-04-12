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Политика
Как отзывается об одном из кандидатов в примары директор лицея, в котором тот учился
12.04.2018

Директор Теоретического лицея  им. Константина Сибирского Павел Макар рассказал о бывшем ученике лицея, который сейчас является кандидатом на должность примара столицы от партии «Наш дом – Молдова» Александре Рошко.

Корреспонденту www.curentul.md директор лицея рассказал, что Рошко был очень активным учеником.

«Александр Рошко был очень активным учеником и участвовал во всех мероприятиях. Он участвовал в различных конкурсах и был в хороших отношениях и с учителями, и с одноклассниками. В общем, он был очень хорошим мальчиком, с ним можно пойти в разведку», —  заявил Павел Макар.

Еще директор лицея отметил успеваемость Александра Рошко, которому особенно хорошо давались гуманитарные науки — литература, география и история.

Александр Рошко является первым вице-председателем партии «Наш дом – Молдова» и возглавляет правозащитную организацию «TRIDO Moldova».

Думитру Гаркалюк


 
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