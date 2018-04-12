Румынский политик: У Сильвии Раду нет потенциала для выхода во второй тур

Исполнительный председатель румынской партии «Народное движение» (ПНД) Еуджен Томак в передаче «Important» на канале TVC-21 рассказал о последних политических событиях в Кишинэу.

«В Республике Молдова идет борьба между двумя политическими силами. Одна из них пророссийская во главе с Додоном, который говорит, что Москва и Российская Федерация это решение для будущего Молдовы, и искажающая реальность политическая сила, уверяющая в светлом европейском будущем. В направлении Европы пока нет даже света в конце тоннеля, но есть способ сделать жизнь граждан Молдовы лучше. Это не произойдет за ночь, но мне жаль, что в Кишинэу политикам не хватает смелости найти к этому вопросу прагматичный подход», — отметил он.

Еуджен Томак также прокомментировал кандидатуру лидера ПДС на пост примара столицы, отметив, что ПНЕ поддержала бы ее. «Если Майя Санду баллотировалась бы на этих выборах, она одолела бы кандидата социалистов в первом туре. Мы обсуждали этот вопрос и предлагали ей свою поддержку», — заявил он.

Вместе с тем, румынский депутат сообщил о преимуществах кандидата ПНЕ в столичные примары.

«Я думаю, что люди должны хорошо подумать, за кого голосовать 20 мая. Считаю, что г-н Кодряну наиболее подходящая кандидатура. Он новичок в молдавской политике, не участвовал в политических играх, он неподкупен, и ему удалось привлечь много инвестиций для примэрии», — отметил Томак.

Румынский политик рассуждал также о Сильвии Раду и о ее шансах выйти во второй тур. «У Сильвии Раду нет потенциала для выхода во второй тур, даже несмотря на сильную поддержку ДПМ. Она не способна убедить разборчивых избирателей из Кишинэу», — заявил он.

Кристина Пендя