Запрет на ловлю рыбы ввели на всех крупнейших водных объектах Молдовы

С 12 апреля до 15 мая рыбалка запрещена под угрозой штрафа.

В Министерстве регионального развития и окружающей среды пояснили, что ограничение на рыбную ловлю вводится на период нереста и появления мальков на свет. Без запрета количество рыбы в водоёмах может снизиться до критического уровня, отметили в ведомстве.

На Днестре рыбная ловля запрещена от Наславчи до Дубоссарского водохранилища включительно и ниже Дубоссарской ГЭС до села Паланка на границе с Украиной. Рыбу нельзя ловить на Кагульском озере, на реках Прут, Чёрна, Рэут, Бык, Ботна, Ларга, Лэпушна, Делия и Тигечь. Нарушителям запрета на лов грозит штраф от 300 леев.