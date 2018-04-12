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Общество
Запрет на ловлю рыбы ввели на всех крупнейших водных объектах Молдовы
12.04.2018

С 12 апреля до 15 мая рыбалка запрещена под угрозой штрафа. 

В  Министерстве регионального развития и окружающей среды пояснили, что ограничение на рыбную ловлю вводится на период нереста и появления мальков на свет. Без запрета количество рыбы в водоёмах может снизиться до критического уровня, отметили в ведомстве.

На Днестре рыбная ловля запрещена от Наславчи до Дубоссарского водохранилища включительно и ниже Дубоссарской ГЭС до села Паланка на границе с Украиной. Рыбу нельзя ловить на Кагульском озере, на реках Прут, Чёрна, Рэут, Бык, Ботна, Ларга, Лэпушна, Делия и Тигечь. Нарушителям запрета на лов грозит штраф от 300 леев.


 
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