Что же будет с долларом и с нами: Попадет ли Молдова под удар американских санкций против России

Может ли повториться ситуация 2014 года, когда кризис в России сильно ударил по молдавской экономике.

6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 российских предпринимателей и высокопоставленных чиновников, а также против 14 компаний из России. По мнению Вашингтона, попавшие в «черный список» физические и юридические лица «играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России». На новые санкции резко отреагировал российский фондовый рынок: акции многих организаций резко потеряли в цене. Российские бизнесмены из-за случившегося потеряли примерно 16 миллиардов долларов.

На фоне падения фондового рынка существенно ослабил свои позиции российский рубль. Во вторник, 10 апреля, торги на Московской бирже закончились на показателе 78 рублей за евро и 64 за американский доллар, а уже в среду курс евро преодолел психологическую отметку в 80 рублей. Этот показатель был зарегистрирован впервые с марта 2016 года.

Проблемы в России традиционно сказываются на состоянии молдавской экономики. Однако ввиду ряда причин на этот раз влияние некоторых ограничений в России не сильно скажется на Молдове.

- Все зависит от того, насколько краткосрочным или долгосрочным будет влияние американских санкций на российский рубль, - говорит «Комсомолке» экономический эксперт Юрий Моркотыло. - Не исключаю, что рубль отыграет свои позиции. Курс рубля в основном зависит от продажи нефти и газа. Учитывая то, что нефть остается дорогой, это просто краткосрочная девальвация рубля, связанная с негативными последствиями санкций.

Прежних связей с Россией нет, поэтому и влияния — тоже

Эксперт подчеркнул, что в 2014 году девальвация рубля произошла как раз по причине существенного снижения цен на нефть. Тогда это повлияло на денежные переводы молдавских гастарбайтеров.

- Чем ниже падает курс руб­ля, тем сильнее это бьет по переводам в Молдову, потому что рубль падает не только по отношению к доллару и евро, а по всем валютам. Но нужно учитывать и еще один важный момент. После валютного кризиса 2014 года доля денежных переводов из России в Молдову сильно сократилась. Если до 2014 года это было более 65% всех переводов в Молдову, то после кризиса доля переводов из России в Молдову снизилась вдвое – до 30% от всего объема. Поэтому даже если рубль сейчас упадет, учитывая долю России в общем потоке денежных трансферов в Молдову, это не очень сильно повлияет на всю картину.

Юрий Моркотыло также отметил, что до 2014 года молдавская экономика была больше связана с российской. Основными каналами были торговля и денежные переводы. В 2014 году эти каналы получили серьезный удар. Торговля почувствовала это, когда Россия ввела определенные ограничения в отношении Молдовы, и наша страна начала искать другие рынки сбыта. А на денежные переводы повлиял кризис в российской экономике, когда часть мигрантов из Молдовы вернулась домой, или же уехала работать в другие страны.

- В итоге и торговля, и денежные переводы уменьшились в объеме, в результате чего молдавская экономика стала меньше зависеть от состояния дел в российской. Да, определенное влияние остается, потому что молдавские мигранты все еще работают в России, и экспорт все равно есть, но такого удара по молдавской экономике, как это было в 2014 году или 2009-м, быть не может, потому что у Молдовы больше нет прежних связей с Россией, - подчеркнул эксперт.