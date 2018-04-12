Гагарин в Молдавии гулял на свадьбе и объедался мититеями!

Корреспонденты «КП» в Молдове разыскали свидетелей четырехдневного визита первого космонавта планеты Юрия Гагарина в Кишинев.

О пребывании Гагарина в Молдавии ходят легенды. Говорят, будто бы первый космонавт планеты, приехав в Кишинев, долго здесь не задерживался, а с сопровождением рванул в Криково. И там, будто бы, в знаменитых Криковских подвалах провел двое суток. А когда гостя с компанией наконец нашли, объяснил это так: заблудился, мол... Криково, конечно, Гагарин посещал, но не с таким размахом. - На самом деле, - вспоминает Всеволод Ревуцкий, - легенда об этом вполне могла появиться после того, как космонавт побывал на молдавской свадьбе в Кожушне. Устроили ее с размахом: было много национального колорита. В общем, старались для гостя. Всеволод Ревуцкий в год визита Гагарина в Кишинев (с 7 по 10 апреля 1966 года) был членом городского комитета Коммунистической партии МССР. Входил в состав сопровождающей Гагарина группы. И потому все четыре дня был с первым космонавтом Земли практически неразлучен.

Шеварднадзе и Гагарин встретились в Кишиневе

Гагарин прилетел в Кишинев позже запланированного, очень поздним вечером. И потому Юрия Гагарина встречали лишь толпы молодых людей, которые сами пришли в аэропорт. Гагарин часто улыбался, хоть и выглядел уставшим. Из аэропорта его сразу же отвезли в гостевой комплекс ЦК. - Он располагался на месте нынешней гостиницы «Джолли Алон», - вспоминает Всеволод Ревуцкий, - и представлял собой несколько двухэтажных домиков. В 1974 году их снесли и построили гостиницу ЦК. Пожелав Гагарину приятного отдыха, сопровождающие ушли. А уже утром следующего дня космонавт совершил мини-турне по кишиневским школам. И даже заехал в Кишиневский Государственный Университет (сейчас МолдГУ) по пути на встречу с представителями партийных организаций республик СССР. - Среди них, - говорит Всеволод Ревуцкий, - был и Эдуард Шеварднадзе. Тогда еще молодой... Насколько я помню, Шеварднадзе и Гагарина познакомили, но поговорить толком им не удалось. Началась торжественная встреча. После этой встречи, где Гагарин впервые в Кишиневе выступил с речью, гостя повезли в Национальную филармонию, где был устроен концерт. В малом зале накрыли банкетный стол на пятьдесят человек. Гагарину очень понравились молдавские гратарные блюда - космонавт весь вечер налегал на мититеи и кырнэцэи. А вот спиртным, вопреки слухам, не злоупотреблял. В тот день Гагарин ночевал в гостевом домике ЦК, расположенном на Театральной улице. За несколько лет до этого здесь же, кстати, останавливался на ночлег кубинский лидер Фидель Кастро, который тоже был в Кишиневе во время визита в СССР. В тот же день своего пребывания в Кишиневе Гагарин участвовал в торжественной посадке деревьев на Рышкановке. Знакомство Юрия Гагарина с молдавской кухней и обычаями продолжилось в Кожушне. Туда космонавта повезли на экскурсию в винные подвалы.

«Он подарил мне все свои цветы»

У въезда в село Гагарина встречали толпы людей. Среди них был Анатолий Смоли, студент 4-го курса мединститута. У Анатолия в тот день была свадьба с любимой - Раисой. Пробившись к Гагарину, Смоли пригласил космонавта быть свидетелем на бракосочетании. Гагарин... согласился! И поехал на свадьбу.

Раиса Смоли: - Волновалась я ужасно. Во-первых, свадьба, во-вторых, сам Юрий Алексеевич! Он в самом начале сделал очень красивый жест: подарил мне все цветы, которые ему дарили в Кишиневе и Кожушне. Сказал, что в этот день все цветы мира - мои. Он вообще был очень обаятельным. Кроме цветов Гагарин подарил молодоженам ковер, сделанный здесь же, в Молдавии. Гулял на молдавской свадьбе Юрий Алексеевич несколько часов. Ему очень понравилось домашнее вино. И еще: в Кожушне на свадьбе первый космонавт Земли впервые попробовал мамалыгу. И был в восторге. Раиса Смоли: - Он был совсем простой в общении, много шутил. Пожелал нам счастья, потом много танцевал. Да, Гагарин через несколько часов уже очень даже неплохо танцевал наши народные танцы. Мы с Толиком запомнили эти несколько часов на всю жизнь. Сейчас Анатолий и Раиса Смоли, на свадьбе которых гулял сам Гагарин, живут в Сороках. Оба - врачи.

Дети для космонавта

Наутро, в последний день пребывания в Кишиневе, космонавта отвезли на Республиканский стадион столицы, где на митинг собралось около 20 тысяч человек. Видно было, что он спокоен, потому что привык к таким мероприятиям, но на стадионе произошел случай, который всю, так сказать, официозность разрушил.

- По сценарию, после речей Гагарин должен был встать в открытый автомобиль, - вспоминает об этом Ревуцкий, - после чего автомобиль делает несколько кругов. За ним следуют еще несколько машин, в которых стоят дети в костюмах, стилизованных под скафандры. Когда Гагарин занял место в машине, с трибуны к нему ринулось еще ребятишек двадцать - тридцать! Все хотели быть в эскорте Гагарина. Пришлось очень срочно найти еще автомобили для детей. Это было последнее официальное мероприятие, на котором Гагарин присутствовал в Кишиневе. Вечером этого дня Юрий Алексеевич улетел. До его гибели оставалось два года...

СПРАВКА «КП»

Космонавты, побывавшие в Кишиневе

1. Юрий Гагарин 2. Алексей Леонов 3. Георгий Береговой 4. Георгий Гречко 5. Владимир Джанибеков 6. Евгений Елисеев 7. Андриан Николаев 8. Павел Попович 9. Николай Руковишников 10. Виталий Севастьянов 11. Евгений Хрунов 12. Борис Волынов 13. Жан - Лу Кретьен

ВЛАДИМИР ЛОРЧЕНКОВ