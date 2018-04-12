Выборы, которые изменят Молдову: о шансах претендентов на должность мэра Кишинева

Выборы мэра столицы крайне важны. Демпартия решила взять Кишинёв любой ценой. Некоторые кандидаты просто обескураживают своей беспринципностью и отчаянным служением олигархам. Судите сами.

Сильвия Раду – кандидат олигарха В. Плахотнюка. Она поначалу говорила, что не определилась с участием в выборах, но все понимали, что никуда не денется с подводной лодки. И вчера это подтвердилось.

Валериу Мунтяну – кандидат М. Гимпу, а значит Плахотнюка. Иначе Киртоакэ век унири не видать.

Регина Апостолова – кандидат олигарха Илана Шора. Сей гражданин в уголовных делах, как в шелках. Проблемы есть и у самой Апостоловой. Ну вы поняли, на кого она будет работать…

Константин Кодряну, румынский депутат, выдвинутый экс-президентом Румынии Т. Бэсеску и бывшим однопартийцем Гимпу А. Шалару. Короче, приехали. У Бэсеску – 3 уголовных дела в Румынии. У Шалару – 2 в Молдове. Это личный проект генпрокурора.

Андрей Нэстасе – кандидат олигарха Виктора Цопы. На словах его поддержала и Майя Санду.

Василе Костюк – партия Democraţia acasă. Отчаянный фан ДПМ.

Александр Рошко – «Наш дом – Молдова». Был осуждён условно. Шаг влево – и встреча с прокурором обеспечена. Деваться некуда – будет мочить Иона Чебана…

Ион Чебан – кандидат, поддерживаемый президентом страны И. Додоном.

Игра демократов

Опрос АСД показал, что у И. Чебана 30% рейтинга, у С. Раду – 27%, у А. Нэстасе – 25%. Следовательно, Чебан – лидер гонки и фаворит. Основная борьба будет между Сильвией Раду и Андреем Нэстасе за выход во второй тур против Иона Чебана. Поэтому все правые кандидаты будут рвать голоса у Нэстасе, открывая путь для Сильвии Раду.

Рошко, Апостолова, Лагута и другие будут отнимать голоса у Чебана, чтобы не дать ему выиграть с первого тура. Скорее всего, Майя Санду будет саботировать А. Нэстасе. Ведь если он станет мэром, станет и лидером блока PAS – DA, потребует не менее 50% в общем списке! А ей это надо?

Более того, Санду недавно вызвали в США, где, видимо, убедили координировать свои действия с ДПМ. Вот почему она фактически работает в связке с демократами, о чём говорит и бойкот референдума по отставке мэра, и постоянная критика в адрес президента, и атаки на собственного «партнёра» Нэстасе. Поэтому поддержку Нэстасе на должность мэра эта особа превратила в откровенное издевательство.

Более того, 3 апреля ДПМ выразила сожаление, что «антиолигархический кандидат» Майя Санду не выдвинулась кандидатом в мэры столицы. Сама Сильвия Раду хвасталась в эфире, что М. Санду обязательно поддержит её во втором туре против Чебана.

Интересно, не так ли? Санду, с одной стороны, вроде, борется с ДПМ, а с другой стороны – принимает её поддержку! Получается, что Андрея Нэстасе поддерживает Майя Санду, которую поддерживает ДПМ и Плахотнюк.

Сам Нэстасе дурачит народ, заявляя, что борется с Демпартией и с Плахотнюком, поэтому бьёт только по ПСРМ и президенту И. Додону. При этом и Санду, и Нэстасе, и Плахотнюк, и Мунтяну хором убеждают граждан о недопустимости победы Иона Чебана. А всё потому, что у самого Плахотнюка, как и у М. Санду и А. Нэстасе, один хозяин -Госдеп. Всё прямо как в поговорке: милые бранятся – только тешатся. Но любовь у них особая.

Что Санду, что Нэстасе в лицо Плахотнюку улыбаются и искренне его боятся, а за спиной доносят на него в Брюссель и в Вашингтон, пытаясь удалить с политической сцены чужими руками. Теперь вы понимаете игру?

В первом туре все лакеи ДПМ с её позволения будут кричать, что Чебан – человек Плахотнюка. То же самое будут кричать и «борцы с демократами».

Во втором туре, если пройдёт С. Раду, они же будут кричать, что Ион Чебан – слуга Путина, что нельзя отдавать город русским, что на кону судьба евроинтеграции, демократии, а значит – и демократов! Начнётся невиданная доселе истерия, которую будут поддерживать и партнёры ДПМ из Румынии.

Расчёт на то, что все правые, в том числе Санду и Нэстасе, будут вынуждены объединяться вокруг ДПМ и Сильвии Раду. Тем самым они все признают лидерство ДПМ, её европейскую и даже якобы антиолигархическую сущность. Если план ДПМ сработает, все правые силы будут сломлены и поставлены в позу полного подчинения перед демократами. И это будет означать начало их конца.

Кто в фаворе?

Однако планы демократов могут провалиться. Электорат Нэстасе и Санду вряд ли будет голосовать за человека Демпартии, даже если лидеры их призовут. Антирейтинг Демпартии и её лидера просто зашкаливает, всеобщую ненависть к ним невозможно преодолеть обычным призывом. Сам Рузвельт, Че Гевара или Кеннеди с треском провалили бы выборы, узнай народ, что они – кандидаты от ДПМ.

При этом у Чебана уже 30%. Его поддерживает самый рейтинговый политик страны – президент Игорь Додон. И за его спиной самая крупная партия страны – ПСРМ, которой доверяют 47-50% граждан Молдовы! И кстати, кто из кандидатов может потягаться с Чебаном по вопросам городского хозяйства?

Портреты кандидатов

Основные кандидаты в кресло мэра Кишинёва – И.Чебан, С. Раду и А. Нэстасе. Все остальные, за редким исключением, являются спойлерами.

Любопытной представляется кандидатура Сильвии Раду.

1. Кандидат ДПМ и Влада Плахотнюка. Раду любит шутить о том, что она «беспартийный» и даже «независимый» мэр. Но Раду не нравится, когда ей напоминают, что её продвигала Демпартия, хвалил В. Плахотнюк. То её замечают на рынке с молодёжью ДПМ, то на концертах с министрами ДПМ (к примеру, М. Бабук). Её же супротив воли безжалостно пиарят все телеканалы ДПМ – Прайм, Канал 2, Канал 3, Публика!

2. Латентная унионистка. Обнималась с мэром Бухареста, отпраздновала с размахом унирю в Яссах, лично цепляла на грудь унионистские ленты директору лицея Мирча Элиаде (27 марта) и, апогей беспринципности, – разрешила унионистам провести Марш столетия на центральной площади Кишинёва! 25 марта, в день марша унири, весь город утопал в снегу и грязи, а площадь блестела от чистоты! Оно и понятно: кишинёвцы могут потерпеть, а унионисты не поймут. Но этого Раду показалось мало. На днях она назначила лютого униониста, румына Кристиана Габриела Хрицука своим политическим советником, предоставив ему и его команде царский офис в здании мэрии. А ведь Хрицук – бывший госсоветник Траяна Бэсеску, его правая рука по партии! Такого себе даже Киртоакэ не позволял!

3. Покровительница русофобов. Назначила пещерного русофоба М. Багаса на должность личного советника. Багас – организатор многочисленных провокаций и протестов у российского посольства, сторонник жёстких мер по отношению к Донбассу. Действительно, редчайшая «европейская» равноудалённость: один советник – унионист, второй – русофоб.

4. Представитель коррупционеров. Назначена на должность вице-мэром Н. Грозаву, на которого заведено несколько уголовных дел за коррупцию. В знак преемственности, видимо. И Грозаву не ошибся. Все схемы либералов в городе переняли демократы. Но и либералов не обидели. Многие коррупционеры-либералы – Фляш, Молдовану, Гамрецкий продолжают как ни в чём не бывало и далее занимать свои должности, а значит воровать. Разводка до умиления смешна: и. о. мэра от Демпартии якобы снимает с должности коррупционеров, а суды, контролируемые ДПМ, восстанавливают их в должности.

5. Видимо, потехи ради Сильвию Раду позиционируют как опытного управленца, даже если она в жизни не управляла хотя бы сельской примэрией, не то чтобы министерством или страной. Увы, это сразу почувствовали на себе все кишинёвцы. Были в декабре дожди – город затопило. Ударили заморозки – город превратился в каток. Пошёл в январе снег, так и вовсе началась всеобщая паника: исчез свет, начались перебои с водой, с общественным транспортом. Какие нас ещё ждут катастрофы – подумать страшно. Весь её менеджерский пыл сводится к простому копированию инициатив Иона Чебана.

6. Защитница олигархов. Сильвия Раду получала зарплату почти в полмиллиона леев в месяц, заявив на одном из ток-шоу, что это, в принципе, не так уж и много. В связи с кражей миллиардов и обесцениванием доллара Раду требовала в НАРЭ, чтобы почти полтора миллиарда леев было возвращено Union Fenosa посредством увеличения тарифов! А дальше, судя по всему, тот же стиль. Раду заявила буквально на прошлой неделе, что Кишинёв – это как Union Fenosa, а кишинёвцы, как клиенты компании.

Андрей Нэстасе

Он де факто – «кандидат правых сил», имея поддержку ПДП, ПДС, ЛДПМ. А. Нэстасе пережил серьёзную метаморфозу. Из критика ДПМ превратился в критика ПСРМ. Из государственника – в лютого униониста. Из борца с олигархами – в их партнёра. Из независимого политика – в послушного подчинённого Майи Санду. Дошло до маразма: Нэстасе боится критиковать уже и Сильвию Раду, направив весь боевой пыл против И. Чебана.

Его крах начался в 2016 году, когда под давлением Госдепа он снял свою кандидатуру с выборов в пользу Майи Санду, даже будучи убеждённым, что последняя – заурядная прислуга координатора.

Безусловно, у А. Нэстасе есть серьёзный шанс на попадание во второй тур при нескольких условиях:

1.Если его реально, а не на словах поддержит М. Санду. То есть если последняя будет ходить на дебаты, телешоу, встречи с людьми, как ходил и сам Нэстасе на президентских выборах.

2. Если его опять не заставят снять свою кандидатуру, на этот раз в пользу Сильвии Раду!

Ион Чебан

У кандидата ПСРМ Иона Чебана есть целый ряд преимуществ перед своими конкурентами. Поэтому все удары направлены против него. Он – единственный кандидат, получивший образование в сфере городского управления. Речь об École nationale d’administration (Франция) и о Российской Академии народного хозяйства и Государственной службе при президенте РФ. Он – единственный конкурент, знающий досконально ситуацию в столице, так как с 2015 года – председатель фракции ПСРМ в МСК.

Чебан – единственный кандидат, имеющий конкретные проекты по развитию города. Более того, он заручился поддержкой мэров Баку, Минска и Будапешта! У него огромный управленческий опыт в Министерстве образования, молодёжи и спорта, где он работал вице-министром. Именно Чебан отвечал за международные проекты и отчёты, знает, как убеждать доноров, инвесторов и международные структуры участвовать в различных проектах.

Чебан лично сделал много для строительства и ремонта детских площадок, стадионов, школ. Добился роста компенсаций, пособий и зарплат для уязвимых слоёв населения, запустил проект по введению электронного обилечивания в общественном транспорте, боролся с коррупцией в мэрии, защищал кишинёвцев от произвола строительных олигархов…

Стратегические выборы

Выборы мэра столицы крайне важны! Они состоятся за полгода до парламентских выборов. В столице 11 округов, следовательно, столько же депутатов будут баллотироваться от Кишинёва. Кто возьмёт мэрию, у того будет больше рычагов для победы на парламентских выборах в столице.

Если победит ДПМ, она сохранится у власти, если любой правый кандидат – значит, сохранится АЕИ. Если мэрию возьмёт ПСРМ, скорее всего, никакого АЕИ-4, 5, 6 и т. д. больше не будет. А это шанс на спасение не только столицы, но и страны. При этом замечу важный аспект: правые, и уж тем более ДПМ, как никогда ослаблены, раздроблены, с мощным антирейтингом. Их кандидаты не имеют ни харизмы, ни достижений, ни проектов. Все дебаты с Чебаном они проиграют всухую. Без преувеличения можно сказать, что Чебан – абсолютный фаворит.

Богдан ЦЫРДЯ

Источник: Аctualitati.md