Канду будет учить народы безопасности дорожного движения

Председатель парламента Андриан Канду отправился в среду с рабочим визитом в США, который продлится до 19 апреля.

Как сообщили агентству "ИНФОТАГ" в парламенте, Канду выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН с речью о безопасности дорожного движения и о мерах по сокращению количества жертв ДТП, а также о важности профилактических мер, законодательных инструментов, стандартов инфраструктуры и образования. Ранее эти темы обсуждались на специальном заседании спикером и представителями правительства, внешних партнеров, а также гражданского общества.

Также Канду примет участие в международной конференции Парламентской сети Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) в Нью-Йорке.

В рамках визита у спикера запланированы встречи с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед (Amina Mohammed), представителями Конгресса США, Агентства США по международному развитию (USAID), МВФ, ВБ, министерства финансов (US Treasury) и Государственного департамента США.

Как уже сообщало агентство "ИНФОТАГ", Андриан Канду в последний раз был в США относительно недавно. В декабре прошлого года он и вице-премьер-министр Юрие Лянкэ, который тогда был вице-председателем парламента, сопровождали в ходе визита в Вашингтон председателя Демократической партии Влада Плахотнюка.