Елена Пануш: Распределение городов и сёл по избирательным округам – результат торга

В передаче канала BTV ”Față în față” вице-председатель «Нашей Партии» Елена Пануш раскритиковала подходы к созданию избирательных округов, представленные специальной комиссией, возглавляемой Юрием Чоканом. «Может, это прозвучит некрасиво, но история с избирательными округами превратилась в какую-то порнографию» — жёстко заметила Елена Пануш.

Все начиналось с того, что людям говорили, как они будут выбирать своего депутата. Но в результате карту Молдовы перекроили. На первый взгляд, никакой логики найти в этом нельзя. «Чокан не опубликовал эти бумаги (карту деления на округа. – Ред.), просто раздал всем лист с текстом. Я за ночь нарисовала на карте Молдовы соответствующие избирательные круга. Округ Дрокия достигает Днестра за Сороками! Тяжело понять, какая логика была, когда включали в этот округ сёла Окланда и Ярова».

Предполагалось, что округа будут нарисованы так, чтобы компактнее находились избиратели. Однако на практике получилось совсем по-другому.

«К примеру, в Бельцах созданы два избирательных округа: номер 9 и 10. Теперь скажите, какой смысл в 9-й округ Бельц вводить сёла Пырлица и Рэуцел из Фалештского района? Округ номер 10 получился ещё интереснее. Часть Бельц голосует за кандидата вместе с сёлами Цамбула из Сынжерейского района, Сынжереий Ной, Хечул Ноу, Бируинца, Александровка, Елизоветовка, Куболта, Добруджа Старая. Елизаветовка, как и Садовое, входят в муниципий Бельцы. Но все остальные сёла из Сынжерейского района. Как может кандидат мотивировать избирателей сёл поддержать его? И как будет депутат представлять эти сёла из района Сынжерей? Глупая ситуация. Другой пример — это Яловенский район. Он разрублен на части. Разделён для избирательных округов трёх районов».

«Нет сомнений в том, что в основе деления Молдовы на избирательные округа лежать какие-то интересы Демпартии и Партии социалистов». Например, общеизвестно, что в русскоязычных сёлах больше поддержки у сторонников социалистов, это можно учитывать, дробя Молдову на округа. Нет сомнения и в том, что границы округов в Кишинёве могут отразиться на результатах выборов. Учитывая, что Партия социалистов не подвергает сомнению методы формирования границ округов, можно сделать единственный вывод – их это не просто устраивает, скорее, они сами принимали участие в формировании карты избирательных округов. «Деление страны на округа – результат торга между социалистами и демократами. Так они смогут продвигать определенных кандидатов, лиц, чтобы сохранить свою власть».

Также Елена Пануш напомнила телезрителям о выборах в Гагаузии: «Пример Гагаузии, когда на выборах был 1-2 кандидата от Демпартии, но в целом линия была на независимых кандидатов». В результате выборов по округам в Народном собрании Гагаузии из депутата-демократа образовалась целая фракция ДПМ, в которую вступили многие независимые депутаты. Избиратели понятия не имели, что, голосуя за независимых, в реальности голосовали за Демократическую партию Плахотнюка.

Это еще один пример того, как будут проходить будущие парламентские выборы в по смешанной системе. Ни о какой ответственности депутатов перед избирателями и ни о каком представительстве депутатов не может идти и речи. Тем более - при таком способе создания избирательных округов.