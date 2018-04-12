Катастрофой человечества закончится попытка Запада «выпустить пар» в конфликте с Россией, - президент Молдовы

Конфликт России со странами Запада происходит на фоне распада однополярного мира и появления новых центров силы, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, рост мирового влияния России не может нравиться некоторым западным силам, и на фоне этого начинаются передергивания. Молдова при таком раскладе оказывается буферной зоной между Россией и Западом, что грозит размораживанием конфликта в Приднестровье, отметил Игорь Додон в ходе "Прямой линии".

– Оттуда идут санкции, в надежде спровоцировать то, что было в СССР при Горбачеве. Кстати, тогда тоже нефть рухнула. При Брежневе была одна цена на нефть, потом до девяти долларов за баррель. Это привело к тому, что при неправильном экономическом планировании политики внутри Советского Союза появились недовольные, началась перестройка, разрушение Союза. Запад пытается действовать теми же инструментами в надежде, что в России сменятся элиты, Путина не выберут и так далее. Почему это не получается сейчас? Потому что сейчас уровень патриотизма в России намного выше. Путин смог убедить граждан Российской Федерации, что у страны есть будущее, – отметил Додон.

По мнению президента, мировая война между ведущими державами сейчас невозможна из-за гарантированного взаимного уничтожения всех участников конфликта.

– Самый плохой сценарий, и об этом очень часто говорят в последнее время, – это мировая война. Обычно, когда идет нагнетание обстановки, посредством войны “выпускается пар” – после нее люди успокаиваются и хотят жить в мире. Но проблема в том, что сегодня человечество дошло до такого уровня технологий и оружия, что попытка “выпустить пар” через локальные войны либо, не дай бог, мировые, может обернуться для всего человечества полнейшей катастрофой, – заявил Додон.

Часть западных элит рассматривают Молдову как разменную монету в противостоянии с Россией. Для них незаконченный конфликт в Приднестровье является инструментов давления на Москву.

– У нас здесь есть нерешенный приднестровский конфликт. Поэтому, если противостояние между Западом и Россией будет продолжаться, есть большая вероятность, что каким-то ястребам придет в голову разморозить этот конфликт, чтобы попытаться затянуть Россию сюда. Россия своих граждан в Приднестровье не бросит на произвол судьбы, и опять она предстанет перед Западом агрессором, – обрисовал президент.

Президент отметил, что он попытался передать молдавскую точку видения во время двухчасовой встречи со всеми 17 послами Европейского союза.

– Более 2 часов мы беседовали, и как минимум треть времени об этом: будет или нет дестабилизация в Молдове, и как нам грамотно от этого уйти. Я понимаю, что нам нужно балансировать в этой ситуации, быть равноудаленными от этой геополитической борьбы. Но я вижу, что руководство парламента, правительства и контролирующей это всё Демпартии, – они, наверное, для себя видят это по-другому. С теми же дипломатами российскими: мы занимаем первое место в мире по количеству высланных дипломатов на душу населения. В Румынии более 20 миллионов граждан, а выслали 1 дипломата, у нас 3 миллиона – мы выслали троих. Эта недальновидная позиция руководства парламента, правительства и правящей партии, к сожалению, создает нам больше рисков и больше проблем. Я очень надеюсь, я буду делать все возможное для того, чтобы мы все-таки попытались из этой ситуации выйти без нового конфликта, горячей точки в этом регионе, в Молдове, – заверил президент..