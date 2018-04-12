Власти Молдовы решили нажиться на захваченных талибами летчиках (ВИДЕО)

Плахотнюк и Додон договорились о содержании в плену до начала парламентских выборов двоих молдавских летчиков, сбитых более двух лет назад в Афганистане и захваченных талибами.

Об этом сообщил бывший мэр Бельц Ренато Усатый в эфире телеканала JurnalTV, а затем в социальных сетях, предоставив видеокадры с пленными летчиками, где они представляются и называют последнюю дату выхода с ним на связь - 22 декабря 2017 года.

В этой связи Усатый рассказал, что им была разработана спецоперация по освобождению из Афганистана молдавских летчиков авиакомпании Valan, однако узнав об этом молдавские власти решили воспрепятствовать операции и использовать пленных летчиков в своих предвыборных играх на предстоящих парламентских выборах.

Как отметил Ренато Усатый, его переговоры с пленниками ведутся через посредника с сентября 2017 года, чему подтверждением являются и видеообращения летчиков. Более того, об этих переговорах известно и представителям молдавских спецслужб, которые общались на эту тему с Усатым.

Он подчеркнул, что согласно разработанной спецоперации, летчики должны были быть доставлены в афганский Мазари-Шариф, откуда в обмен на Усатого они должны были быть переправлены в узбекский Термез и далее на родину.

Однако, как заявил Усатый, в среду стало известно о том, что лидер ДПМ Владимир Плахотнюк и занимающий должность президента Игорь Додон договорились о выкупе в сумме 2 миллиона долларов, однако они же поставили условие, чтобы летчиков освободили не ранее осени, накануне парламентских выборов.

Ренато Усатый отметил, что молдавские власти заблокировали реализацию его спецоперации в том числе посредством объявления по сфабрикованным уголовным делам в межгосударственный розыск, что делало невозможным нахождение Усатого на территории Узбекистана.

Определенные детали спецоперации были доведены Усатым до сведения и ряда посольств в Молдове еще в декабре-январе.

Представленная Усатым в эфире телеканала JurnalTV информация о циничном поведении молдавских властей шокировала знакомых и родственников пленных летчиков. Некоторые из них звонили в эфир с требованием немедленного подключения властей Молдовы для освобождения летчиков и доставки их на родину.

Принадлежащий молдавской компании Valan вертолет участвовал в гуманитарной операции в Афганистане под эгидой ООН и был сбит талибами в ноябре 2015 года. Два молдавских летчика были захвачены в плен. С тех пор, власти Молдовы ограничились лишь нескольким короткими комментариями о том, что «ведутся работы по спасению молдавских граждан».