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Чебан освобожден от обязанностей советника президента
12.04.2018

Кандидат в примары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан освобожден от обязанностей пресс-секретаря президента в связи с вступлением в предвыборную гонку, сообщает новостной портал Noi.md.

По словам И. Чебана, его полномочия в Президентуре будут переданы советнику президента в области права и институциональных отношений Максиму Лебединскому.

«Я благодарю г-на президента Игоря Додона за оказанное в это время доверие и поддержку. Я приложу все усилия, чтобы не разочаровать и в дальнейшем», – подчеркнул И. Чебан.


 
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