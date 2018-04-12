Чебан освобожден от обязанностей советника президента

Кандидат в примары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан освобожден от обязанностей пресс-секретаря президента в связи с вступлением в предвыборную гонку, сообщает новостной портал Noi.md.

По словам И. Чебана, его полномочия в Президентуре будут переданы советнику президента в области права и институциональных отношений Максиму Лебединскому.

«Я благодарю г-на президента Игоря Додона за оказанное в это время доверие и поддержку. Я приложу все усилия, чтобы не разочаровать и в дальнейшем», – подчеркнул И. Чебан.