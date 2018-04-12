Грабеж с размахом - на какую сумму "обули" всех мошенники из Молдовы

Администратор торговой сети и его сообщники отмывали в Молдове деньги в особо крупных размерах, используя систему электронных платежей.

По данным Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, в 2014 году злоумышленники, камуфлирую свою незаконную деятельность, проводили электронные пари на спортивных состязаниях.

Для регистрации онлайн-пари применялись специально созданные для этого сайты и открытые электронные счета. Помогало им в этом юридическое лицо с регистрацией в оффшорной зоне, заключившее с молдавской коммерческой фирмой контракт на предоставление услуг. Все бы хорошо, но перевод денег с открытых счетов — это монополия государства, сообщают в полиции.

Шулеры получили обманным путем 28 миллионов леев, которые в евро и долларах переводились на счета в Германии и Лихтенштейне.

На время следствия под секвестром находятся восемь миллионов леев, недвижимое и движимое имущество обвиняемых — четыре авто, квартиры и земельные участки.

За подобные преступления можно сесть в тюрьму на срок до 10 лет и заплатить штраф до 16 тысяч леев.