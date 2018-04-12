Додон: в Молдове нет широкой поддержки идеи объединения с Румынией

Большая часть сторонников объединения Молдовы с Румынией — это граждане, уставшие от бездействия властей и разочаровавшиеся в их правлении, такое мнение высказал в беседе с известным итальянским журналистом Джульетто Кьеза президент республики Игорь Додон. Полная версия интервью опубликована на сайте Sputnik Италия.

На вопрос журналиста, сколько в Молдове может быть сторонников "унири", Додон ответил, что это незначительная часть населения.

"Есть часть идейных граждан Молдовы, поддерживающих объединение с Румынией — их не более 7-8%. И они всегда были в Молдове. Даже в Советские времена, и в 90-е годы. А есть часть тех, большая часть (10-12%), кто просто разочарован бездействием и нерешенностью проблем, которые были в последние годы. То есть широкой поддержки объединения с Румынией нет, хотя и стимулируется эта идея из-за Прута (то есть из Румынии)", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что, если некоторые политические круги будут настаивать на ликвидации молдавской государственности, то последствия могут быть печальными.

"Это повод для гражданской войны. Из-за этого у нас был конфликт на Днестре. Из-за этого у нас приднестровская проблема. Из-за этого у нас была взрывоопасная ситуация в Гагаузии", — отметил Додон.

Президент сообщил, что он направил письмо руководству Совета Европы, ООН и ОБСЕ, в котором отметил, что риск дестабилизации ситуации существует.

"Я обозначил, что есть такая проблема в Молдове, которая поддерживается из Румынии, и, если данное движение будет дальше поощряться, то это приведет к очень серьезной проблеме для безопасности не только нашей республики, но и для всего региона. Это новая "горячая точка". И поводом для появления этой "горячей точки" могут быть как раз-таки унионистские движения", — добавил Додон.