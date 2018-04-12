Эксперт: В 2000 году молдаване контролировали 67% винного импорта России

По мнению профильных специалистов, молдавские вина являются не только вкусным, но и полезным продуктом. В свое время они были одним из неотъемлемых атрибутов имиджа СССР. Более того, молдавские вина ассоциировались с высоким качеством во многих государствах мира.

По словам главы ЦИФРРА В. Дробиза, в свое время молдавские виноделы занимали лидирующие позиции в структуре российского винного экспорта. В 2000 году 67% продаваемых на рынке Российской Федерации импортных вин имели молдавское происхождение. Наряду с этим, огромные объемы винодельческой продукции из Молдовы поставлялись в нашу страну в виде виноматериалов, передает drinktime.ru

Дробиз подчеркнул, что по итогам 2001 года вина из Молдовы заняли в структуре российского винного импорта 70%. К концу 2002 года их доля сократилась до 64%. К 2005 году лишь 51% продаваемых в России вин иностранного производства имели молдавское происхождение. Впоследствии винодельческой продукции из Молдовы на рынке Российской Федерации стало намного меньше.

Дробиз акцентировал внимание на том, что по итогам 2007 года молдавские вина занимали в структуре российского импорта лишь 0,4%. Между тем уже в 2008 году доля продукции молдавских производителей на российском рынке возросла до 11%, а в 2009 году — до 12%. По итогам 2010 года был зафиксирован очередной спад на уровне 10%. Далее несколько лет кряду поставки вина из Молдову сохраняли относительную стабильность. В 2014 году доля винодельческой продукции из Молдовы внезапно сократилась до 1,5%. С тех самых пор она ни разу не превышала 3%. И это несмотря на то, что официальный Кишинев проводит прокремлевскую политику в надежде на возвращение на российский рынок продукции молдавских виноделов в прежних объемах.