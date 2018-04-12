Минэкономики одобрило программу получения гражданства за 100 тысяч евро

Регламент проведения конкурса по выбору компании для реализации и международного продвижения Программы предоставления гражданства Молдовы в обмен на инвестиции одобрен в среду на заседании специальной комиссии министерства экономики и инфраструктуры.

Как сообщили "ИНФОАТАГ" в министерстве, он устанавливает требования к проведению конкурса и содержанию предложений, а также общие критерии приемлемости и оценки претендентов.

Министр Кирилл Габурич сказал, что успешное внедрение регламента позволит Молдове получить программу, которая будет работоспособна с момента запуска.

Он отметил важность выбора компании, которая обладает опытом в данной области и соответствует международным стандартам.

"Профессионализм - ключевое требование, которое будет находиться в основе отбора компании. Участники должны обладать позитивным опытом, продемонстрированным в аналогичных проектах, а также хорошей экономической и финансовой репутацией", - пояснил министр.

Документ составлен в соответствии с постановлением правительства о получении гражданства посредством инвестиций.

Справка "ИНФОТАГ": Программа предусматривает, что получить молдавское гражданство можно при условии внесения в публичный инвестиционный фонд устойчивого развития РМ не менее 100 тыс. евро или 250 тыс. евро в стратегически важную область страны, при этом инвестор также должен представить инвестиционный план на пять лет.