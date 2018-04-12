Генпрокуратура осудила публикацию видео с участием молдавских пилотов

Генеральная прокуратура Молдовы отреагировала на публикацию в СМИ видеозаписи с участием молдавских пилотов, попавших в плен в Афганистане.

Как отмечается в сообщении ведомства, для вызволения молдавских граждан принимаются все необходимые меры "в самых безопасных и оптимальных условиях", пишет unimedia.info

Также, по мнению Генеральной прокуратуры, распространяемая в СМИ информация "определенными личностями" абсолютно безответственна и подвергает опасности жизни заложников, а также ставит под угрозу все предпринятые в этом направлении усилия.

В этом контексте Генеральная прокуратура обращается к представителям СМИ с просьбой проявлять максимальную осторожность и сдержанность в освещении информации, предоставленной посторонними лицами.

"Этот случай касается жизни наших сограждан. Поэтому любой популистский или политический подход может нанести серьезный ущерб продолжающимся операциям", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что видеообращение попавших в плен молдавских пилотов показали в эфире телеканала Jurnal TV. Запись предоставил бывший мэр города Бельцы Ренато Усатый.