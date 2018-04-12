Молдова попросит у Киева о создании коридора для вывода российских войск

Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал о намерении договориться с официальным Киевом о создании коридора через Украину для вывода российских войск из Приднестровья.

Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешних операций на Приднестровье в гражданскую миссию, – отметил Павел Филип.

Он добавил, что в Молдове хотят решить приднестровский конфликт через переговоры. Филип также рассказал, что на Мюнхенской конференции по безопасности российские представители объяснили им, что не смогут вывезти вооружение из-за сложной ситуации с Украиной, передает 24tv.ua

Однако, в Молдове уверены – у них есть достаточно мощностей и возможностей, чтобы убедить украинских соседей. Власти страны надеются, что официальный Киев даст разрешение сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и боеприпасы, которые все еще сохраняются на Приднестровье.