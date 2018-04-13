Майя Лагута отказывается от идеи баллотироваться

Активистка Майя Лагута, выразившая намерение баллотироваться в качестве независимого кандидата на выборах примара Кишинева, отказывается собирать подписи для регистрации в избирательной гонке. На запрос IPN, Майя Лагута сказала, что срок, предоставленный претендентам, был сокращен до 15 дней, поэтому ее команда не сможет собрать необходимое количество подписей.

„Я написала заявление, мне дали списки в папке и какие-то информационные листовки. Я пришла домой, прочитала, и увидела, что у нас есть только 15 дней. Сократили в два раза срок. Незаконно”, - заявила Майя Лагута.

Активистка говорит, что если заранее знал бы об этом изменении, собрала бы более большую команду. „Я считаю, что этот регламент был принят специально, чтобы устранить меня с гонки”, - сказала Майя Лагута.

Должны собрать подписи два других претендента, которые намерены баллотироваться в качестве независимых кандидатов: Серджиу Тофилат и Сильвия Раду. Крайний срок подачи документов в Окружной избирательный совет 19 апреля.