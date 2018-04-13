13 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Майя Лагута отказывается от идеи баллотироваться
13.04.2018

Активистка Майя Лагута, выразившая намерение баллотироваться в качестве независимого кандидата на выборах примара Кишинева, отказывается собирать подписи для регистрации в избирательной гонке. На запрос IPN, Майя Лагута сказала, что срок, предоставленный претендентам, был сокращен до 15 дней, поэтому ее команда не сможет собрать необходимое количество подписей.

„Я написала заявление, мне дали списки в папке и какие-то информационные листовки. Я пришла домой, прочитала, и увидела, что у нас есть только 15 дней. Сократили в два раза срок. Незаконно”, - заявила Майя Лагута.

Активистка говорит, что если заранее знал бы об этом изменении, собрала бы более большую команду. „Я считаю, что этот регламент был принят специально, чтобы устранить меня с гонки”, - сказала Майя Лагута.

Должны собрать подписи два других претендента, которые намерены баллотироваться в качестве независимых кандидатов: Серджиу Тофилат и Сильвия Раду. Крайний срок подачи документов в Окружной избирательный совет 19 апреля.


 
Количество просмотров:
44
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.