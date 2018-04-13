Ренато Усатый: В Бэлць у нас будет два кандидата на местных выборах

На новых местных выборах в муниципии Бэлць у политической партии „Наша партия” будет два кандидата. По словам её председателя, у него нет иного выбора, кроме как выдвинуть одного кандидата от партии и одного независимого кандидата. Заявление было сделано в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

Как пояснил Ренато Усатый, этими людьми станут уже объявленный кандидат Николай Григоришин, а также Елена Грицко, которая выступит в качестве независимого кандидата. По словам председателя ППНП, в соцопросах лидирует Николай Григоришин, и основная битва предстоит между ним и представителем социалистов. „Если они увидят, что Григоришин выигрывает с первого тура, они снимут его с гонки за три дня до выборов”, - говорит Ренато Усатый. В таком случае председатель ППНП призовёт избирателей голосовать за независимого кандидата Елену Грицко.

По словам Ренато Усатого, он подготовится к такому сценарию, в том числе будут подготовлены листовки, призывающие граждан голосовать за второго кандидата от ППНП, если Николай Григоришин будет отстранён от участия в предвыборной гонке за пост примара муниципия Бэлць. „Если мы придём к вечеру пятницы и увидим, что всё в порядке, то Грицко снимет свою кандидатуру, и в списке останется один кандидат от ППНП”, - заявил Ренато Усатый.

Экс-депутат Стелла Жантуан задаётся вопросом, не будут ли, учитывая заранее известные намерения политической партии „Наша партия”, приняты меры против обоих кандидатов, выдвинутых этой партией. „Я думаю, что существуют более умные технологии, чем предложенные ППНП”, - считает экс-депутат.

Новые выборы в муниципии Бэлць пройдут 20 мая.