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Общество
Ковёр из фиалок на Соборной площади
13.04.2018

Ковёр из 200 тысяч фиалок был выложен на площади перед Кафедральным собором Рождества Христова в Кишинёве по инициативе исполняющей обязанности генпримара Сильвии Раду. Он был создан сотрудниками Ассоциации зелёного хозяйства в стиле старинного бессарабского ковра и обошёлся муниципальным властям в 1,8 миллиона леев, передаёт IPN.

Как рассказала Сильвия Раду на проведённой пресс-конференции, создание этого цветочного ковра призвано положить начало традиции проведения в Кишинёве Цветочной недели в период празднования Пасхи. По словам Сильвии Раду, это должно создать привлекательную среду для жителей Кишинёва и для туристов, посещающих нашу страну.

„Кем бы ни был будущий примар, он должен будет развивать город, делать его более красивым, создавать точки притяжения. А такого рода традиции и мероприятия, я думаю, объединят жителей Кишинёва, и наш город станет посещать больше туристов, что будет способствовать его развитию”, - отметила Сильвия Раду.

Исполняющая обязанности примара рассказала, что она наблюдала такие мероприятия в Европе и считает, что было бы хорошо иметь и в Кишинёве традицию демонстрации цветочных ковров. По словам Сильвии Раду, ковёр из цветов будет находиться на Соборной площади до вторника, 17 апреля, затем цветы будут высажены в скверах и парках столицы.


 
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