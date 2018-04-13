В Кишиневе всегда голосовали за Европу, но получили от нее только рифму, - Шор

В Кишиневе всегда голосовали за Европу, но получили от нее только рифму, считает примар Оргеева Илан Шор.

Сегодня, 12 апреля, на пресс-конференции Илан Шор заявил о катастрофической ситуации в Кишиневе. По его словам, все десять лет, пока во главе столицы находились либералы, город был лишен нормального управления.

- Я вырос в Кишиневе. Город моего детства был таким, каким его не опишешь даже в самой популистской предвыборной программе. Я помню Кишинев, где иностранцы завидовали нашей чистоте и уюту. Иногда кажется: прошлое Кишинева – его идеальное будущее. Это, конечно, не так. Будущее всегда должно быть лучше, светлее. Но слишком уж беспросветным является настоящее, - рассказал Илан Шор.

Приведенные примаром Оргеева парадоксальные примеры из современной жизни ярко проиллюстрировали царящие в столице Молдовы бесхозяйственность и несправедливость.

- Мы живем в городе, где с 1944 года не было бомбардировок, но который лежит в руинах. Где памятники истории и архитектуры – не объект охраны и заботы, а потенциальная стройплощадка очередного бетонного урода. Где прогулка в зимний день с 90-процентной гарантией заканчивается в травмпункте. Где весна начинается с запаха очистных, и детям уже можно рассказывать, что так пахнет цветущая черешня и липа. Где маршрутка – кандидат на Книгу рекордов Гиннесса по вместительности и прямой конкурент банки со шпротами. Где сигареты и алкоголь продают рядом со школой, а стены и заборы предназначены для рекламы наркотиков. Где коммунальные услуги в несколько раз выше размера пенсий. Мы живем в городе, где людей сбивают на пешеходном переходе, невидимом ни пешеходам, ни водителям. Где снаружи так безрадостно, что люди предпочитают жить в Интернете. Где ресторанная доставка приезжает быстрее скорой помощи. Мы живем в городе, где всегда голосовали за Европу, но получили от нее только рифму. Если не изменить ситуацию сегодня, завтра мы перестанем даже вспоминать о том, каким наш город был когда-то – белым и зеленым, - отметил председатель партии ШОР.

Примар Оргеева также призвал столичных бизнесменов нести свою долю ответственности за столицу и делиться с ней своими доходами.

- На мой взгляд, бизнес должен ощутить социальную ответственность перед страной и гражданами. Если проще – надо делиться. Как минимум половиной своих доходов. Иначе нам никогда не решить элементарных проблем, никогда не сократить пропасть между богатым меньшинством и бедным большинством. Признайтесь себе честно, дорогие бизнесмены, в том, что и половины ваших доходов достаточно для привычной вам жизни, - заявил Илан Шор.