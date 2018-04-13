Что-то тут не сходится: Румыния перестала выдавать свои паспорта гражданам Молдовы?

По данным Евростата, румынские документы в 2016 году получил только 51 наш соотечественник.

Несколько дней назад Евростат опубликовал данные о числе граждан, которые получили гражданство ЕС в 2016 году. По оценкам статистической службы Евросоюза, европейские паспорта получили порядка 994 тысяч 800 человек. В их числе и наши соотечественники.

Многие из вас могли предположить, что страной-лидером по выдачи европейского гражданства гражданам Молдовы будет Румыния. Но не тут-то было! Румыния выдала гражданам Молдовы, по оценкам Евростата, только 51 гражданство, в то время как Италия 5 605, Португалия — 815, а Испания — 415.

С чем связано столько маленькое число выданных румынских паспортов гражданам Молдовы? По нашим предположениям, с тем, что многие граждане Молдовы получают румынские документы по программе восстановления, которую, вероятно, не учитывают в Евростате.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пресса посчитала, что по линии восстановления гражданства румынские паспорта получили 445 тысяч граждан Молдовы. Это с 1991 по 2014 год.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Румыны (29 700 человек) и поляки (19 800 человек) стали двумя крупнейшими группами граждан страны ЕС, которые стали гражданами другого государства-члена Союза.

ИГОРЬ КРУДУ