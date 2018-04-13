Элитные пенсионеры в Молдове: Кому из депутатов возраст только сыграл на руку?

Колумнист Sputnik рассуждает о проблеме, связанной с увольнением многих старейших сотрудников национального телевидения.

То, что Первый национальный канал телевидения всегда был самым почетным, знают все жители и гости Молдовы. Но время бежит, все меняется, особенно техника и новые научные достижения в мире. И как ни хочется нам удержаться подольше в старом уютном кресле, часы отбивают бегущее время.

Это все правильно, но как сделать, чтобы и "времени угодить и самому остаться в седле", да и подумать о тех, кто пусть по объективным причинам, остается под угрозой стать безработным. Так происходит во всем мире, увы.

Все эти трудные задачи стали перед директором общественного телевидения Екатериной Стратан.

Государственное молдавское телевидение распахнуло свой экран много десятилетий назад. Отгремело по всему СССР. В Молдову тогда люди хотели приезжать со всего мира. И главное ТВ должно было соответствовать пожеланиям зрителя. Нельзя забывать, кто сделал его таким.

Это люди, которые пришли тогда и поняли, что телевидение — их мир, их работа, их смысл жизни. Рассказываем, у кого из народных избранников самые высокие пенсии.

Какая пенсия у людей почтенного возраста в Молдове?

У многих — около тысячи леев. Но это — не про некоторых молдавских депутатов. На пенсии только пяти народных избранников государство ежегодно тратит около 623 тысяч леев, передает ziarulnational.md.

Самая большая пенсия — у экс-президента Молдовы Владимира Воронина. В 2017 году он получил 139 968 леев, то есть в месяц на его счет поступало 11 644 леев. Впрочем, главный коммунист страны живет не только на пенсию. 89 100 леев он получил за работу депутатом, 40 162 лея — в качестве компенсаций, более 30 тысяч леев — процент от суммы, имеющейся у него на счету, и — внимание! - 2 160 леев в качестве «финансовой помощи» от Национальной кассы социального страхования.

На втором месте в топе — коммунистка Мария Постойко. В 2017 году она получила 136 098 леев в качестве пенсии. Еще 122 261 лей она заработала, будучи депутатом парламента, 11 565 леев она получила в виде компенсаций от законодательного органа, 4 тысячи леев — со счетов в банке.

Третья — Зинаида Гречаная, получившая 124 416 леев в качестве пенсии. В парламенте она заработала 133 483 лея. Еще 6 тысяч леев она получила в качестве госпособия.

На четвертом месте Юрий Цап. В 2017 году он получил в виде пенсии 115 093 лея.. Зарплата депутата у него составила 170 028 леев. Плюс — компенсация в размере 66 642 леев.

На пятом месте социалист Владимир Цуркан, получивший в виде пенсии 107 372 леев. Работа депутатом принесла ему 183 846 леев.

ПАВЕЛ МУНТЯН