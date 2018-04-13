13 Апреля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Кандидаты в мэры Кишинева обозначили приоритеты предвыборной программы (ВИДЕО)
13.04.2018

Кандидаты в мэры Кишинева обозначили приоритеты предвыборной программы. Социалист Ион Чебан в случае победы обещает устроить сотрудникам мэрии проверку на неподкупность, а работникам муниципальных предприятий - профессиональную аттестацию. 

"Всех муниципальных чиновников, заподозренных в коррупции, проверят компетентные органы. На время расследования их отстранят или уволят. Во всех муниципальных управлениях и предприятиях начнется полный аудит. Будет разработана новая структура мэрии, а сотрудников выберут по результатам открытого конкурса", - сказал кандидат ПСРМ в мэры Кишинева Ион Чебан.

Кандидат социалистов признал - аттестация потребует больших расходов. Но где взять эти деньги, не уточнил. 

Между тем, кандидат "Партии Шора" Регина Апостолова обещает расширить на Кишинев социальные проекты, запущенные в Оргееве. 

До сих пор окружной избирательный совет зарегистрировал шесть кандидатов в мэры столицы. Продлится регистрация до 19-го апреля, а сами выборы назначены на 20-е мая. 


 
Количество просмотров:
43
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.