Опасная пожарная безопасность

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям совместно с Агентством по технической безопасности проверяют, как в развлекательных заведениях, торговых центрах и на объектах социально-культурного назначения страны соблюдаются нормы противопожарной безопасности.

Премьер-министр призвал бороться с коррупцией среди инспекторов службы по чрезвычайным ситуациям, от которых зависят жизни людей, а если требуется, ужесточать наказания за выявленные нарушения.

Так уж сложилось, что масштабные проверки противопожарной безопасности в развлекательных заведениях Молдовы объявляются лишь после того, как в какой-нибудь из стран случится трагедия с многочисленными жертвами. Так было в декабре 2009 года после пожара в ночном клубе «Хромая лошадь» в российском городе Пермь, где погибло 156 человек; или в ноябре 2015 года после пожара в бухарестском ночном клубе Colectiv, унёсшего жизни 58 граждан, и вот сейчас, после самой свежей аналогичной трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где заживо сгорели почти шесть десятков посетителей, большинство из которых дети.

Маленьких трагедий не бывает

До этого ещё одна волна массовых проверок в Кишинёве прокатилась в январе 2016 года. Поводом для них стал пожар, возникший после того, как взорвался газовый баллон в кафе La Soacra, что рядом с центральным рынком. Дело в том, что трагедия в кишинёвском кафе случилась буквально через два месяца после пожара в бухарестском ночном клубе, после того, как специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям в срочном порядке проверили, как все развлекательные и общепитовские заведения вместимостью свыше 50 человек соблюдают правила противопожарной безопасности. Как оказалось, пожарные проверяли крупные развлекательные заведения и пункты общественного питания, констатируя множественные нарушения, но, так как не было указаний муниципальных властей, обходили вниманием мелкие точки общепита. И как назло, 9 января именно одна из них «выстрелила».

В качестве подозреваемых тогда фигурировали трое. Это главный инспектор муниципального управления торговли, общественного питания и оказания услуг – ответственная за проверку выдачи разрешения на деятельность кафе-бара; начальник отдела противопожарной безопасности Службы спасателей и пожарных сектора Центр, ответственный за соблюдение торговыми точками нормативов техники пожарной безопасности; и ассистент врача-гигиениста Центра общественного здоровья муниципия Кишинёв, отвечающий за проверку качества продуктов, условий приготовления пищи и организации труда.

Кишинёвская прокуратура обвиняла задержанных в получении взяток в обмен на то, чтобы они закрыли глаза на нарушение правил пожарной безопасности и технических требований обустройства заведения общественного питания, предусмотренных действующим законодательством. Коллегия Апелляционной палаты Кишинёва в конце января приговорила всех обвиняемых к реальным срокам. Чиновница управления торговли и специалист Центра общественного здоровья получили по 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с запретом занимать публичные должности ещё 11 лет, сотрудник инспектората чрезвычайных ситуаций был приговорён к семи годам заключения. На столько же осуждён и администратор La Soacrа, а его супруга - на четыре года.

Адвокаты обвиняемых считают приговоры слишком суровыми и намерены оспорить их в высшей судебной инстанции. Не согласны с вердиктами и приговорённые к тюремным срокам лица. А между тем, скончавшихся четырёх человек не воскресить, как не вернуть здоровья 13-ти гражданам, получившим ожоги различной степени тяжести.

Выявлять виновников и наказывать

Сегодня в столице служба по чрезвычайным ситуациям вновь в центре внимания. Через два дня после трагедии в Кемерово премьер-министр Павел Филип созвал заседание, на которое были приглашены все главы государственных учреждений, отвечающих за противопожарную безопасность. Он потребовал в очередной раз тщательно проверить, как работают системы оповещения и противопожарной безопасности во всех развлекательных заведениях и социально-культурных учреждениях.

- Причина многочисленных трагедий – халатность, - убеждён глава кабинета министров. - Несмотря на чётко установленные нормы, важно проверить, как они соблюдаются лицами, ответственными за эти объекты.

На заседании был составлен и план действий. Во-первых, решено составить список учреждений социально-культурного назначения и развлекательного характера, которые посещают большое количество людей. Во-вторых, - создать несколько комиссий, которые займутся проверкой экономических агентов, в чьём ведении находятся клубы, торговые центры и другие объекты массового посещения. Они будут проверять, как соблюдаются противопожарные нормы, в наличии ли пути доступа для пожарной службы и «скорой помощи». Чтобы создать более полную картину того, как обстоят дела на разных объектах, Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций приняла решение менять составы комиссий. Премьер надеется, что такие проверки позволят вычислить коррумпированных инспекторов, незаконно выдававших разрешительные сертификаты. «К сожалению, не все специалисты понимают, насколько велика их ответственность, и что от них зависят многие человеческие жизни», - констатировал глава кабмина. Он также потребовал при необходимости ужесточать наказания за нарушение норм противопожарной безопасности.

Еще одной профилактической мерой станут тренировочные учения с симуляцией пожара, которые должны пройти в крупных торговых точках и на социальных объектах. Всем экономическим агентам вручаются памятки о соблюдении норм противопожарной безопасности.

Администраторов попросили и предупредили

Сразу после встречи на высшем уровне в дело включился Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС. Он призвал администраторов развлекательных заведений соблюдать меры противопожарной безопасности, чтобы избежать трагических последствий. Экономическим агентам предстоит проверить, как у них работают автоматические системы оповещения, противопожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления в случае возгорания. Проверить нужно также и все электроприборы, из-за неисправности которых и могут возникнуть пожары. Все администраторы развлекательных заведений обязаны обеспечить работу как внутреннего противопожарного водопровода, так и внешних гидрантов, организовать свободный проход и освободить пути эвакуации. На всех этих объектах запрещено использовать ограждения, решётки и блокировать входные двери. Пожарные напомнили, что во всех развлекательных заведениях должны быть в достаточном количестве первичные средства защиты, указатели на эвакуационные выходы, а самих сотрудников следует обучать правилам противопожарной безопасности и действиям в случае пожара.

Внимание, пожарная тревога!

Эксперты говорят, что рассказывать о мерах безопасности и о повеКроме того, с 29 марта инспекторы ГИЧС стали проводить учебные тревоги и занятия в развлекательных центрах, где ежедневно бывают тысячи людей, симулировать пожар и эвакуировать посетителей из помещений на улицу. Как разъяснили в пресс-службе ГИЧС, во время этих мероприятий сотрудники инспектората анализируют, насколько точки массового скопления людей готовы к ситуациям риска. Первые учения прошли в одном из коммерческих центров, расположенных на улице Негруцци. Начались они с оповещения по громкой связи посетителей торгового центра о том, что в здании обнаружен очаг возгорания и всем необходимо его покинуть. Учебная тревога разворачивалась на глазах у сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, которые следили за тем, чтобы лица, ответственные за противопожарную безопасность в заведении, действовали согласно действующим нормам. Были проверены на деле эвакуационные выходы, специалисты наблюдали за тем, как реагировали люди на ситуацию и как вели себя, покидая торговый центр.

30 марта комиссия ГИЧС пришла с проверкой и в кинотеатр «Патрия-Лотяну». Инспекторы совместно с представителями Агентства по технической безопасности попросили сотрудника кинотеатра, ответственного за пожарную безопасность, показать систему оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Работник кинотеатра продемонстрировал проверяющим пульт управления всеми зонами, систему оповещения, провёл пожарных по всем эвакуационным выходам, а в конце ещё была проведена учебная эвакуация зрителей кинозала, где как раз шёл показ фильма. По словам администратора, вместимость залов кинотеатра от 100 до 200 человек. При максимальной заполненности залов, одновременно в них может находиться до 500 человек.

По окончании проверки администратору кинотеатра вынесли предупреждение о необходимости строго соблюдать противопожарную безопасность, чуть поздней обещали передать акт проверки и предписание, где будут указаны все обнаруженные отступления от норм противопожарной безопасности.

Реальная опасность

Инспекторы ГИЧС намерены проверить противопожарную безопасность и организовать учебную тревогу примерно на одной тысяче объектов социально-культурного назначения, в торговых точках и в развлекательных заведениях. Но если в данном случае речь идёт об учебной тревоге, то в одном из столичных лицеев и в одном из пунктов общественного питания детям и посетителям на днях грозила реальная опасность.

Дело в том, что после трагедии в Кемерово в Кишинёве уже дважды возникала угроза пожара. Первый случай был зарегистрирован 3 апреля в 8.40 утра в лицее имени Милеску Спэтару. Из-за загоревшегося чайника в подсобке охранников на первом этаже здания произошло сильное задымление. Всех детей и персонал учебного заведения эвакуировали на улицу. Очевидцы говорят, что аварийные выходы открыли не сразу, пожарная сигнализация сработала только через 15 минут, а пожарные приехали лишь час спустя, когда огонь был локализован силами персонала лицея. К счастью, обошлось без жертв, хотя ученики рассказывали, что некоторым ребятам стало плохо от валившего дыма.

Второй случай возгорания и сильного задымления был зарегистрирован 4 апреля в кафе на проспекте Кантемира. По словам пресс-секретаря Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилии Пушкашу, причиной возгорания стал жир, накопившийся в вытяжке на кухне кафе. Пожар удалось локализовать и потушить силами работников точки общепита.

В обоих случаях удалось избежать распространения пожара и человеческих жертв. Но оба эти случая наглядно продемонстрировали, что к подобным происшествиям нужно быть готовым всегда и всерьез.

Знай правила поведения смолоду!дении в экстренных случаях надо не только сотрудникам учреждений и заведений, где бывает большое скопление людей, но и учащимся в школах, студентам в университетах и колледжах, сотрудникам предприятий.

По словам ученика 8-го класса одного из столичных лицеев Тимофея Мораря, один-два раза в год у них в учебном заведении проводится учебная тревога, во время которой все учащиеся организованно покидают здание школы через эвакуационные выходы. Так же, как следовало из ответа лицеиста, у них проводятся тематические классные часы с участием представителей службы чрезвычайных ситуаций, пожарных и сотрудников правоохранительных органов, которые рассказывают, как следует себя вести в случае пожаров, землетрясений и других происшествий или катаклизмов.

Не хочешь – заставим!

Владелица одной из столичных парикмахерских Ирина, не пожелавшая обнародовать своего настоящего имени, рассказала NOI.md, что при найме на работу сотрудников, их обязательно инструктируют по вопросам противопожарной безопасности, да и сама она старается, чтобы у проверяющих не было никаких претензий. Однако, как утверждает собеседница, зачастую экономических агентов проверяющие сами вынуждают платить. По ее словам, бывают случаи, когда не администраторы учреждений предлагают взятки, чтобы их оставили в покое, а инспекторы требуют денег, обещая в противном случае найти проблемы, даже если их нет. Именно поэтому и приходится отстёгивать некоторым инспекторам, чтобы не иметь с ними дела.

Настойчиво информировать

Конечно же, вину за человеческие жертвы при пожаре несут не только коррумпированные инспекторы и чиновники, за мзду закрывающие глаза на нарушения, но и экономические агенты, которые, дав взятку и, пообещав устранить все недостатки, этого не делают. Виноваты и те администрации, которые не информируют посетителей о путях выхода из здания. Эксперт, экс-глава Службы чрезвычайных ситуаций муниципия Кишинёв Николай Кимерчук считает, что администрации кинотеатров, торговых центров и других объектов социально-культурного назначения должны предоставлять людям максимальную визуальную информацию, касающуюся их поведения при чрезвычайных ситуациях. Так, в кинотеатрах перед показом фильма следует запустить короткий информационный ролик, в котором рассказать зрителям, как они смогут выбраться из здания в случае пожара. В больших торговых центрах везде на видном месте должны быть размещены стрелки-указатели, в каком направлении двигаться, чтобы максимально быстро покинуть здание.

Хочешь выжить – соблюдай!

Больший шанс выжить у человека, оказавшегося в здании, где произошло возгорание, появляется в том случае, если он правильно себя ведёт при эвакуации. В первую очередь специалисты рекомендуют не впадать в панику, не бегать и не искать родственников, а направиться к выходу. Следует примкнуть к группе людей, и вместе с ней продвигаться по указателям. У дыма есть свойство подниматься вверх, поэтому по мере возможности нужно передвигаться на четвереньках. Если такой возможности нет, а вокруг толпа, то нужно закрыть нос и рот платком или какой-то вещью. Также важно не упасть, чтобы не быть затоптанным. Специалисты говорят, что при падении у человека есть буквально пару секунд, чтобы встать, схватившись за чьи-то брюки или юбку. Да, возможно, со стороны стоящего на ногах последует удар или толчок, но на это не стоит обращать внимания, так как главная задача – подняться с пола, чтобы не затоптали. Также при движении в толпе важно обеспечить себе хоть немного места, чтобы можно было дышать. Для этого рекомендуется скрестить руки на груди, схватившись пальцами за плечи, выдвинув локти немного вперёд.

В то время как власти взялись проверять пожарную безопасность на объектах массового скопления людей, в социальных сетях некоторыми пользователями был брошен клич не оставаться равнодушными, а быть бдительными и ответственными у себя в доме, в школе, в детском саду, в поликлинике, если: «аварийные двери закрыты на замки, аварийные проходы завалены хламом или товаром, если предлагают взятку за подписание документов по пожарной безопасности или принуждают использовать в общественных местах легковоспламеняющиеся строительные материалы» и так далее. Каждый в переделах возможностей должен стараться сделать свою жизнь и окружающих чуть безопасней.

Согласно статистическим данным, обнародованным Генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям, в 2017 году в Молдове произошло 1609 пожаров, которые нанесли материальный ущерб на 58 млн 579 тыс. леев. В пожарах погибло 79 человек, в том числе 7 детей. Чаще всего возгорания происходили по таким причинам, как: поджоги, короткое замыкание; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов; неосторожное обращение с огнём при курении; детская шалость с огнём и другие.