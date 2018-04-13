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Авто
11 человек старше 60 лет получили права с начала 2018 года
13.04.2018

11 человек старше 60-ти получили водительские права с начала этого года. В автошколах говорят, что число пожилых курсантов растет.

"Я никогда не скрывала свой возраст. Мне 67. Год рождения - 1950", - сказала пенсионерка Валентина Каптарь.

Валентина Каптарь - водитель хоть с небольшим, но со стажем. Права она получила несколько лет назад, уже будучи пенсионеркой. Говорит, что любит скорость, но строго следует правилам. А на реакцию других водителей научилась не обращать внимания. 

"Был один случай. Мне крикнули: "Езжай домой, поставь машину в гараж и запри ее навсегда".

Вождение, по словам Валентины, учит самообладанию. Тесты на выдержку на наших дорогах случаются часто. 

По словам инструкторов автошкол, у водителей-пенсионеров есть слабости. Но все перекрывает обстоятельность и серьезное отношение к учебе. 

"Такие люди приходят к нам не просто посидеть за партой. Они не тратят время, энергию и нервы. У них всегда есть мотивация и конкретная цель", - отметил инструктор автошколы Артур Чекан. 

В прошлом году экзамены на права сдали 72 пенсионера - 47 мужчин и 25 женщин.


 
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