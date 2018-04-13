Андриан Канду на заседании Генассамблеи ООН: Молдова примет необходимые меры для обеспечения безопасности на дорогах

Молдова намерена принять необходимые меры для обеспечения безопасности на дорогах. Об этом заявил спикер Андриан Канду, выступая на заседании Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что молдавские власти уже разработали ряд проектов в этом отношении.

"С 2010 по 2016 год показатель смертности в результате ДТП снизился на 30%. Но в последние годы он вновь увеличился. Поэтому и парламент, и правительство, в содействии с партнёрами и обществом, намерено приложить больше усилий, чтобы обеспечить безопасность граждан", - сказал председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

Упомянул председатель парламента и об информационной кампании "На руках - небезопасно!", которую он продвигает лично. Её цель - донести до автолюбителей необходимость использования детских кресел. Рассказал Канду и о запущенной в январе программе "Хорошие дороги для Молдовы". В рамках которой до конца года намерены отремонтировать 1200 километров дорожного полотна.

"Это самый крупный проект по инфраструктуре в Молдове. Финансируется он из госбюджета. Это инвестиции для обеспечения безопасности граждан, а также мобильности, доступности, торговли и развития", - сказал председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

Спикер подчеркнул необходимость хорошего сотрудничества и совместных усилий по достижению общей цели - сокращению числа пострадавших и погибших в результате аварий.

"В заключении хочу напомнить, что безопасность на дороге - это не только привилегия современности, но и необходимость, чтобы ежедневно спасать человеческие жизни", - отметил председатель парламента Молдовы Андриан Канду.

Визит Андриана Канду в США продлится до 19 апреля. Он встретится с несколькими высокопоставленными американскими чиновниками. Кроме того, он примет участие в конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые пройдут в Нью-Йорке.