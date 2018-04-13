Православная Молдова: каждый второй признает за Россией духовное лидерство, две трети считают, что россияне обязаны защищать молдаван

Ольга Златая

Религия играет значительную политическую роль в Восточной Европе и современной России. Об этом свидетельствуют данные исследования американского института Pew, проведённого в 18 странах, где были опрошены 25 тысяч человек (http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/pf_17-05-10_centraleasterneurope_gendernorms420px/). Согласно документу, в последние годы число православных христиан в регионе выросло, а католиков - уменьшилось. При этом православные народы, такие, как белорусы, молдаване, сербы, армяне, греки, болгары, хотят видеть сильную Россию в качестве противовеса западному влиянию. При этом православные и католики по-разному отнеслись к таким темам, как Ислам, Запад и демократия.

Молдова лидирует по числу православных…

Число православных в большинстве стран Восточной Европы существенно увеличилось. В целом около 57 процентов населения региона причисляют себя к православным христианам. К ним относятся жители десяти стран, это Россия, Украина, Греция и Румыния. Причем Молдова - в топе стран, где люди отнесли себя к этой вере: 92 процента опрошенных, для сравнения: на Украине - 78, в Румынии - 86, в России – 71 процент. Лишь 15 процентов опрошенных назвали себя нерелигиозными или атеистами, 10 процентов - мусульмане.

Вторую по величине религиозную группу в Восточной Европе составляют католики - около 18 процентов. При этом их число в преимущественно католических странах ЕС за последние годы сократилось. Так произошло в Польше, Литве, Венгрии и особенно в Чехии (снижение с 44 процентов до 21процента). В следующую по размеру группу (14 процентов населения региона) входят атеисты, агностики или не причисляющие себя к какой-либо религии. В Чехии их доля составляет 72 процента, в Эстонии – 45. В Молдове таковых оказалось всего два процента.

… Но только 13 процентов ходят в церковь

При этом те, кто считает себя католиками, рьяно следуют своей вере, подчеркивают эксперты. Соотношение православные-католики, посещающие церковь хотя бы раз в неделю, составляет 10 к 25 процентам.

Среди молдавских православных только 13 процентов заходят в храм, среди румынских - 21, украинских -12, российских – 6 процентов. А вот среди польских католиков – 45 процентов. Т

ем не менее, именно православие особенно сильно влияет на мировоззрение и политические настроения - сильнее, чем католичество. «Наш народ не идеален, но наша культура выше других» - с таким высказыванием согласились 89 процентовгреков, 69 процентов россиян, 66процентов румын, 41процент украинцев, 50 процентовмолдаван и 55 процентов поляков и чехов.

Чем меньше верим в Бога – тем чаще посещаем храм Божий

Парадокс: несмотря на то, что все меньше людей посещает церковь, большинство верит в Бога – 86 процентов респондентов. Так, в ряде стран в Бога верят девятеро из десяти опрошенных: 99 процентов в Грузии, по 95процентов в Армении, Молдове и Румынии, и 94 процента в Боснии. Особняком стоят Чехия и Эстония: в обеих странах в Бога верят менее половины респондентов (29 и 44 процента).

Меньшее количество жителей верят в рай (59) и ад (54). Во всех странах, где проводился опрос, католики более склонны верить в ад и рай, нежели православные. Но при этом довольно распространена вера в судьбу и существование души. Половина взрослых придерживается подобных убеждений. Даже среди неверующих значительное число респондентов утверждают, что верят в судьбу и душу.

Молдаване чтят традиции и считают недопустимым гомосексуализм

В ходе исследования выяснилось, что именно православию более свойственнынациональная гордость, традиционный образ семьи и осуждение сексуальных меньшинств. Так в православных странах думает даже нерелигиозное население.

В США, отмечают авторы исследования, как и во многих других странах более религиозные люди в целом придерживаются более консервативных взглядов по таким социальным вопросам, как приемлемость гомосексуальности. Хотя в отдельных странах Восточной Европы наблюдается аналогичная корреляция, самые религиозные страны этого региона (с точки зрения таких показателей, как частота посещения церкви) необязательно отличаются социальным консерватизмом. Так, несмотря на то, что в России, где преобладает православное большинство, показатели частоты посещения церкви и совершения молитв относительно низкие, 85 процентов респондентов считают гомосексуальность «морально недопустимой». У нас в стране этот показатель достигает 91 процента, а в соседних Украине и Румынии - 83 и 82 процентасоответственно.

Вместе с тем в Польше, где преобладает католическое большинство и где население в целом более строго придерживается религиозных предписаний, только четыре из десяти католиков (41 процент) полагают, что «общество должно признать гомосексуальность». Таким образом, православные страны, даже с низким уровнем религиозности, характеризуются большим социальным консерватизмом, и подобная тенденция наблюдается по всему региону.

При этом во всех странах региона взрослые респонденты младше 35 лет настроены к гомосексуальности и однополым бракам более благожелательно, нежели население 35 лет и старше. Тем не менее, даже среди них большинство считает гомосексуальность «морально недопустимой», и относительно небольшое число респондентов до 35 лет поддерживает однополые браки (исключение - Чехия). В некоторых странах различия во взглядах по данным вопросам между этими категориями населения несущественны либо вообще отсутствуют. Так, на Украине в разных возрастных группах доли респондентов, выступающих за легализацию однополых браков, довольно схожи: 11 процентов среди населения младше 35 лет и 7 - среди населения 35 лет и старше. В Молдове этот процент - 8 и 3.

Женщинам не выгодно объединение с Румынией

Жители стран с православным большинством придерживаются традиционных взглядов на гендерные роли: например, считают, что «обязанность женщины перед обществом – рожать детей». Примерно четверо из десяти опрошенных в большинстве стран с преобладанием православных считают, что, «когда рабочих мест не хватает, у мужчин должно быть преимущество перед женщинами при приеме на работу». Молдова в этом списке на 4-й позиции: 46 процентов респондентов считает именно так. Сурово обстоят дела в Армении, где на этом настаивает 82 процента опрошенных, и в Румынии – 72процента.

В восьми неправославных странах, где проводился опрос, доля респондентов, придерживающихся такого же мнения, варьируется от 19 (Эстония) до 39 (Босния) процентов.

63 процента молдаван считают, что Россия обязана их защищать

Многие опрошенные признают за Россией духовное лидерство, хотя единогоглавы наподобие Папы Римского в католицизме у Православной церкви нет. Тем не менее, значительное число православных – даже за пределами России – считают Патриарха Московского «главой всех православных». Этот показатель превышает 50 процентов не только в Эстонии и Латвии, где трое из четверых православных относят себя к русскому этносу, но и в Беларуси и Молдове, где подавляющее большинство православных христиан не относят себя к Русской православной церкви.

При этом практически во всех странах с православным большинством респонденты считают, что «Россия обязана защищать православных христиан, проживающих за ее пределами». Исключение составляет Украина. Однако и там за пределами регионов, где разгорелся конфликт, более трети украинцев считают, что Россия обязана защищать православных христиан в других странах. В Молдове такой точки зрения придерживается 63 процента. А респонденты из России в целом считают такую роль приемлемой – 72процента опрошенных.

При этом во многих преимущественно православных странах значительная доля населения считает, что государство должно оказывать финансовую поддержку национальной церкви (56 процентов).

Церковь и государство

Относительно распространенным является мнение о том, что государство должно поддерживать распространение религиозных ценностей и верований (42 процента).

В странах с католическим большинством большее число респондентов выступает за отделение церкви от государства: всего 41 процент опрошенных считают, что государство должно оказывать церкви финансовую поддержку, и 28 процентов полагают, что государство должно поддерживать распространение религиозных ценностей и верований.

Демократия - не лучший путь, считают две трети молдаван

Результаты опроса указывают на то, что многие жители нашего регионаиспытывают в отношении демократии определенные сомнения.

Хотя в 11 из 18 стран, где проводился опрос, большинство респондентов считает, что демократия является наиболее предпочтительной системой управления, всего в двух странах – Греции (77) и Литве (64) – такого мнения придерживается очевидное большинство.

Во многих странах Центральной и Восточной Европы значительная часть населения считает, что «в некоторых обстоятельствах управление недемократическими методами может быть лучше». В Молдове такого мнения придерживается около трети респондентов; в Болгарии, Беларуси и России – более 30 процентов.

Молдове нужна сильная Россия

При этом многие православные нации хотят видеть сильную Россию как противовес влиянию Запада — в первую очередь, разумеется, сами россияне, но также белорусы, сербы, армяне, молдаване и проживающие в ЕС болгары и греки.

В то же время есть и те, кто считает, что в интересах их страны тесно сотрудничать с США и другими западными странами. Так только в двух православных странах (Украина и Румыния) больше респондентов, оценивающих деятельность американских компании более положительно.



В Эстонии и Латвии большинство респондентов, относящих себя к русскому этносу, соглашаются с тем, что «сильная Россия» необходима как противовес влиянию Запада (71 процент и 64 процента). В Молдове этот показатель - составляет 61 к 54 процента.

Сожалеем о распаде СССР

В бывших советских республиках, за исключением стран Балтии, наблюдаются довольно сильные ностальгические чувства по СССР.



Так, в Молдове и Армении большинство респондентов (в Молдове - 70 процентов) считают, что распад СССР в 1991 году имел для их стран негативные последствия.



Даже на Украине, где не утихает конфликт с пророссийски настроенными сепаратистами, примерно треть населения (34) придерживается тех же взглядов.

Совершенно другая ситуация наблюдается в странах Балтии, где большинство респондентов относятся к распаду СССР положительно.



34 процента опрошенных в Молдове позитивно оценивают роль Сталина, 24 - Горбачева.

Терпимость и толерантность

В нашем регионе сейчас не определились, какое общество лучше: однородное или нет.

Респондентов попросили выбрать одно из двух утверждений: «для всех нас лучше, когда общество состоит из людей разных национальностей и вероисповеданий» или «для всех нас лучше, когда общество состоит из людей одной национальности и вероисповедания».

В зависимости от страны ответы существенно варьируются. Так, в странах бывшей Югославии (Босния, Сербия и Хорватия), в которых из-за этнических и религиозных противоречий в начале 90-х разгорелась гражданская война, подавляющее большинство населения считает мультикультурное общество более предпочтительным. В Молдове 37 процентов высказались за однородную среду, а 61 - за многонациональность.

Эксперты предложили ответить на вопрос о том, готовы ли люди видеть друг друга в качестве сограждан, соседей или членов семьи. В большинстве стран подавляющее большинство представителей обеих групп согласны видеть друг друга в качестве сограждан и соседей.

Тем не менее, результаты опроса свидетельствуют о том, что не все православные и не все католики готовы принять друг друга в семьи. При этом среди католиков показатель подобной готовности несколько выше. На Украине, где католики составляют меньшинство, расхождения по этому вопросу особенно значимы: 92 процента католиков готовы видеть православных в качестве членов семьи, однако среди православных этот показатель гораздо ниже (56).

Готовы ли вы жить рядом с цыганами?

В опрос были включены аналогичные пункты, касающиеся трех других религиозных или этнических групп. Респондентам было предложено ответить на вопрос о том, готовы ли они видеть евреев, мусульман и цыган в качестве сограждан, соседей или членов семьи.

Ответы на блок вопросов, касающихся «социальной дистанции», свидетельствуют о том, что в целом в Центральной и Восточной Европе уровень приятия этих меньшинств довольно низкий, особенно в отношении цыган. Доля респондентов, готовых видеть цыган в качестве сограждан, относительно невелика: в выборке из 18 стран в среднем 57 процентов. Еще меньше респондентов готовы видеть цыган в качестве соседей (37) или членов семьи (19). Взгляды на их счет у католиков и православных совпадают, а если и расходятся, то несущественно. То есть примерно один из десяти человек согласен видеть цыган в качестве членов своей семьи, в то время как в России этот показатель составляет 18 процентов, а в Молдове – 30.

Что касается других групп, в целом уровень приятия евреев выше, чем уровень приятия мусульман. Вместе с тем наблюдаются некоторые различия в том, как основные христианские группы относятся к этим меньшинствам.

Так, католики с большей готовностью, чем православные, примут евреев в качестве членов семьи. Вместе с тем в целом по региону доля православных, готовых видеть мусульман в качестве сограждан и соседей, больше, чем доля католиков. Вероятно, хотя бы отчасти это можно объяснить присутствием значительных по размеру групп мусульман в странах с большой долей православного населения. В России проживает около 14 миллионов мусульман – больше, чем в других странах региона суммарно. В Боснии проживает довольно значительное количество мусульман и православных, но при этом доля католического населения меньше.

В сравнении с другими странами региона в Грузии и Армении наблюдается низкий уровень готовности принять представителей всех трех указанных групп в качестве членов семьи. В Грузии и Армении примерно четверть респондентов согласны, чтобы евреи стали членами их семей. В отношении мусульман эти показатели еще ниже: только 5 процентов православных жителей Армении и 16 процентов православных Грузии (при этом доля мусульман в этой стране – 9 процентов).