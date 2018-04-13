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Здоровье
Снижены цены на более 1400 видов лекарств
13.04.2018

Приказ о регистрации и пересмотре цен производителя на лекарства, предусматривающий снижение на 9,32% цен на 1440 видов лекарств будет опубликован в завтрашнем номере Monitorului Oficial. По данным Агентства по  лекарствам и медицинским изделиям Республики Молдова, решение о пересмотре цен было принято в связи с повышением на 3% курса национальной валюты по отношению к евро и доллару.

К препаратам, на которые снизилась цена, относятся: антибиотики, нейролептики, дерматологические препараты, витамины, поливитамины, препараты для сердечно-сосудистой системы, противовоспалительне и противоревматические препараты, проепараты от кашля и отхаркивающие препараты, а также иммуномодуляторы, противоастматические средства  и анальгетики.  Снижена цена и на 215 препаратов, включенных в перечень социальных лекарств, передает Молдпрес.

В настоящее время Национальный каталог цен производителя на лекарства включает в 4190 видов лекарственных препаратов.

 


 
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