Эстонские политики: Молдову в ближайшие 10 лет в Евросоюзе мы не увидим

Экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд и депутат Рийгикогу (парламент Эстонии) Игорь Грязин сошлись во мнении, что в ближайшие 10 лет особых изменений в составе Евросоюза, если тот будет идти по пути демократизации, не будет.

В передаче ETV+ «Кто кого?» будущее Евросоюза обсудили Игорь Грязин, известный евроскептическими высказываниями, и Марина Кальюранд, смотрящая в будущее ЕС с оптимизмом, передает moldovanews.md со ссылкой на rus.err.ee.

В частности, им пришлось ответить на вопрос, какие страны покинут, а какие пополнят ряды Европейского союза в ближайшие 10 лет.

«Из Евросоюза, который станет более демократичным, в ближайшие 10 лет никто никуда не уйдет. А если он останется таким, как сейчас, тогда все разбегутся», — дал свой прогноз ближайшего будущего ЕС Грязин, который вскоре может заменить Каю Каллас в Европарламенте.

Многие евроскептики считают грядущий брексит первым шагом к распаду объединения 28 государств, но Грязин не спешит хоронить ЕС.

«Великобритания — это исключение. Она никогда не считала себя частью Европы. И Европа всегда ценила независимость британских банков, британской валюты», — прокомментировал Грязин Брексит.

«Я не уверена на 100%, что Великобритания все же выйдет из Евросоюза. Еще есть вариант, что может пройти новый референдум. Вероятность маленькая, но исключать эту возможность нельзя», — отметила Кальюранд.

Других претендентов на выход из ЕС участники дебатов не назвали. Не верят они и в то, что ЕС в ближайшее время может расшириться.

«К сожалению, Грузию, Молдавию, Украину мы в ближайшие 10 лет в Евросоюзе не увидим. За 10 лет они не успеют сделать все необходимое для вступления. Им нужно больше времени. Реформы там идут медленно. Эти реформы могли бы быть более конкретными и в действительной жизни, а не только существовать на бумаге», — подчеркнула Кальюранд.

«Это, конечно, наши друзья. Мы пытаемся их поддержать. Есть и специальная программа ЕС для этих стран. Но все-таки вы понимаете, что на данный момент есть огромная разница между ними и государствами ЕС. Это даже объяснять не нужно», — добавил Грязин.

«Сложное развитие ситуации и в балканских странах, которые еще не являются членами ЕС. Все возможно, но конкретные государства называть не буду. Кроме того, нынешние страны ЕС чувствуют усталость от расширения Евросоюза. Поэтому новые страны будут принимать не так быстро, как это в свое время случилось с Эстонией», — отметила Кальюранд.

По мнению судейской коллегии, в которую вошли журналист «Радио 4″ Андриан Череменин, представитель Общества дебатов Виктория Муске и политический эксперт ERR Тоомас Силдам, в словесном поединке со счетом 5:4 победила Кальюранд.

По итогам зрительского голосования победу праздновал Грязин.