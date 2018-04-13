Траян Бэсеску: Я никогда не буду баллотироваться на парламентских выборах в Молдове

Бывший президент Румынии, почётный председатель Партии национального единства Республики Молдова Траян Бэсеску утверждает, что он никогда не будет баллотироваться на пост депутата молдавского парламента.

Политик сообщил, что он хотел иметь в Молдове унионистскую партию, посредством которой он говорил бы о преимуществах объединения Республики Молдова с Румынией. Заявления были сделаны в эфире передачи „Politica” на телеканале TV8, передаёт IPN.

„Я хочу иметь унионистскую партию, которая говорила бы об объединении с Румынией. Меня не интересует политическая карьера в Кишинёве”, - заявил Траян Бэсеску. Почётный председатель ПНЕ говорит, что он приехал в Молдову не для того, чтобы возобновить свою политическую жизнь. „Я больше не хочу политической карьеры, у меня есть моральный долг – я верю в Великую Румынию”, - заявил бывший румынский президент. Траян Бэсеску говорит, что он хочет сделать ПНЕ партией, которая убеждает.

Комментируя новые местные выборы в муниципии Кишинёв, Траян Бэсеску сообщил, что он предложил бывшему примару столицы Дорину Киртоакэ выдвинуть совместного кандидата, но не получил никакого ответа. По его словам, объединение унионистских сил на местных выборах ещё возможно, если одной из двух унионистских партий – ПНЕ или Либеральной партии – удается провести своего кандидата во второй тур.