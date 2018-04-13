Столичные кладбища – не для всех. Кто и где может быть похоронен?

Только на кладбище Святого Лазаря, также называемом кладбищем „Дойна”, можно хоронить любого усопшего из Кишинёва. Другие кладбища, управляемые муниципальными властями, являются полузакрытыми. На них могут быть захоронены только известные деятели и, в некоторых случаях, родственники первой степени тех, кто был похоронен на этих кладбищах ранее, рассказала корреспонденту IPN исполнительный директор муниципального предприятия „Комбинат похоронных услуг” Мария Романеску.

„Все заявки на захоронение на Центральном кладбище (расположено на улице Армянской, – прим.ред.) пишутся на имя вице-примара, затем они поступают к нам на предприятие, мы анализируем имеющиеся возможности и, исходя из них, даём положительный ответ или отказываем”, - разъяснила Мария Романеску. Как правило, на Центральном кладбище хоронят тех, кто удостоился государственных наград. „Остальные, если у них там похоронены родственники первой степени, и имеются места, то отдаётся распоряжение о захоронении, но количество мест очень и очень ограниченно”, - рассказала Мария Романеску. То же самое касается и остальных кладбищ, меньших размеров.

Выдача разрешений на захоронение началась в 1995 году. До тех пор разрешения не требовалось. Если кто-то из семьи был похоронен на кладбище до введения разрешений, и семья хочет повторно использовать то же место, она может это сделать. „Через семь лет разрешается захоронение в той же могиле”, - пояснила исполнительный директор Комбината похоронных услуг.

Отвечая на вопрос о сборах, взимаемых за содержание кладбищ, Мария Романеску указала на решение Муниципального совета о том, что сборы взимаются с обладателей разрешений, в зависимости от количества мест на кладбище, разрешения на которые у них имеются. Полностью или частично освобождены от этих сборов пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, участники войны в Афганистане и ряд других категорий.

В ведении муниципального предприятия „Комбинат похоронных услуг” находятся 11 кладбищ. Кладбища в пригородных населённых пунктах находятся в ведении местных властей.