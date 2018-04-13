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Лебединский: Может, “униря” с Коста-Рикой станет для Бэсеску решением
13.04.2018

Максим Лебединский от имени администрации президента прокомментировал факт участия на одном из молдавских телеканалов бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, горячо ратующего за ликвидацию Молдовы путем объединения с соседней страной.

 – Сожалеем, что некоторым иностранным политикам, которые продвигают антигосударственные и антиконституционные послания, предоставляют площадку на местных телеканалах, а их хозяева часто демонстрируют дипломатическое покорство по отношению к ним. Грустно, что некоторые изжившие себя и уголовно преследуемые персонажи подвергаются политической “переработке” в Кишиневе. В реальности, однако, они являются и останутся нежеланными гостями на обоих берегах Прута, без перспективы на будущее ни в Румынии, ни в Республике Молдова. Может, только “униря” с Коста-Рикой станет для них решением, как уже сделали некоторые личности из их коррупционного окружения, постыдно покинув страну, которой когда-то управляли, – написал пресс-секретарь президента на своей странице в соцсети, передает aif.md.

Отметим, что ранее Совета гражданского общества при главе государства, а также Партия социалистов потребовали объявить Траяна Бэсеску персоной нон-грата в нашей стране.


 
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