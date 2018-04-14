Число пьяных водителей в три раза больше, чем официальные данные, мнения

Количество водителей, находящихся в состоянии опьянения за рулем в три раза больше, чем показывают данные, представленные властями. Такое мнение высказал эксперт в области безопасности дорожного движения Михай Хасан в ходе передачи „Tema zilei” на телеканале Canal2, передает IPN.

По его словам, большое количество пьяных водителей, выявленных в прошлом году, является константой, в основе которой лежит образование и культура общества. „В Молдове есть очень много рецидивов, и эти рецидивы должны быть серьезно наказаны”, - отметил Михай Хасан.

Преподаватель законодательства в сфере дорожного движения Михай Русу считает, что в основе феномена потребления алкоголя за рулем лежит отсутствие осознания того, что выпивший человек представляет опасность для окружающих. Он отметил, что многие из тех, кто учится, чтобы получить водительские права поражены тем, что штрафы за употребление алкоголя за рулем велики. „Больше всего, меня поражает то, что очень многие согласны с тем, что штрафы большие, но мы видим с точки зрения статистики, что водители сознательно садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, даже если знают, что штрафы очень большие”, - заявил Михай Русу.